Жизни и здоровью известного дрессировщика Аскольда Запашного ничто не угрожает
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врачей. По словам родственников, Запашный катался на водных лыжах, упал и наглотался воды, после чего был экстренно госпитализирован.
В пресс-службе Большого московского цирка заявили, что артиста выпишут из больницы в ближайшее время.
Комментарии5
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sasass 31 июля 2018 | 15:13
Трезвым надо кататься...
mercer57 31 июля 2018 | 15:26
должно быть нажрался водки как последняя скотина...)))
sokal123 31 июля 2018 | 15:29
Народ ликует прямо.
y3emen1 31 июля 2018 | 15:29
конечно не угрожает,до пенсии ещё далеко
bondarenkovg 31 июля 2018 | 16:20
Новость дня: "Попал под лошадь".