Жизни и здоровью известного дрессировщика Аскольда Запашного ничто не угрожает

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врачей. По словам родственников, Запашный катался на водных лыжах, упал и наглотался воды, после чего был экстренно госпитализирован.

В пресс-службе Большого московского цирка заявили, что артиста выпишут из больницы в ближайшее время.