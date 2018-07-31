В аккаунте МИД опубликовали портрет Лаврова, порекомендовав прикладывать «целебное фото» к больным местам на планете

В официальном аккаунте российского МИДа опубликовали портрет главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова, а в подписи порекомендовали прикладывать это «целебное фото» к больным местам на планете.

На фотографии Сергей Лавров держит перекинутый через плечо флаг Российской Федерации. В подписи отмечается, что в ряде географических точек планеты изображение может вызвать эффект экзорцизма. Официальный представитель МИДа Мария Захарова в комментарии радиостанции «Говорит Москва» отметила, что в снимке нет ничего необычного. Она пояснила, что накануне Лавров выступал на форуме «Территория смыслов», где его «традиционно» попросили сфотографироваться – в один из прошлых разов министр сделал снимок с глобусом, а на этот раз с флагом.

В социальных сетях «твит» вызвал бурное обсуждение. Пользователи посчитали иронию в официальном аккаунте внешнеполитического ведомства неуместной, назвав публикацию «позорной» и «колхозной», а автора поста обвинили в инфантилизме. В комментариях к посту также высказывались предложения приложить фото министра, например, к НДС или пенсионной реформе.

Пользователи обратили внимание, что первый пост с фотографией Сергея Лаврова был удален – его опубликовали повторно через некоторое время.