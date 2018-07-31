В аккаунте МИД опубликовали портрет Лаврова, порекомендовав прикладывать «целебное фото» к больным местам на планете
В официальном аккаунте российского МИДа опубликовали портрет главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова, а в подписи порекомендовали прикладывать это «целебное фото» к больным местам на планете.
На фотографии Сергей Лавров держит перекинутый через плечо флаг Российской Федерации. В подписи отмечается, что в ряде географических точек планеты изображение может вызвать эффект экзорцизма. Официальный представитель МИДа Мария Захарова в комментарии радиостанции «Говорит Москва» отметила, что в снимке нет ничего необычного. Она пояснила, что накануне Лавров выступал на форуме «Территория смыслов», где его «традиционно» попросили сфотографироваться – в один из прошлых разов министр сделал снимок с глобусом, а на этот раз с флагом.
В социальных сетях «твит» вызвал бурное обсуждение. Пользователи посчитали иронию в официальном аккаунте внешнеполитического ведомства неуместной, назвав публикацию «позорной» и «колхозной», а автора поста обвинили в инфантилизме. В комментариях к посту также высказывались предложения приложить фото министра, например, к НДС или пенсионной реформе.
Пользователи обратили внимание, что первый пост с фотографией Сергея Лаврова был удален – его опубликовали повторно через некоторое время.
Комментарии29
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seryj_wolk 31 июля 2018 | 15:10
Новое средство против геморроя изобрели рфские мидаки. По-моему от прикладывания этого средства состояние больного только ухудшится до критического.
ukradennaya_pensiya 31 июля 2018 | 15:11
seryj_wolk: Это средство для прикладывания вызывает появление очагов фашизма.
arye_11 31 июля 2018 | 15:13
ukradennaya_pensiya:
Древняя русская традиция - похвали себя сам, потому что никто лучше тебя самого тебя не похвалит.
sokal123 31 июля 2018 | 15:12
seryj_wolk: Шизофрения власти приобрела необратимый характер. Безнадежны.
danko1 31 июля 2018 | 15:10
Всё то прокомментировать известными словами самого Лаврова только можно: ....
danko_voila 31 июля 2018 | 15:24
danko1: данко1 твоё фото надо только к заду прикладывать.
ostapbey 31 июля 2018 | 15:27
danko_voila: все остальные методы ты уже перепробовало??
И черенок лопаты не помог, как предыдущему и очередному пациенту даже??
Ох и запущено у тебя там..
По помидоры даже..
ostapbey 31 июля 2018 | 15:10
Машка и не такое учуждает с лошадью?
Как императрица Екатерина даже..
ostapbey 31 июля 2018 | 15:14
На аукционе Sotheby's выставлен фанерный стол, который якобы находился в интимной комнате Екатерины II. Описание лота гласит, что он мог находиться в тайной эротической комнате императрицы. Последняя же располагалась то ли в Гатчинском дворце, то ли в Царском Селе. Предмет мебели почти в метр высотой оценили в 20–26 тысяч долларов. .
jetsam 31 июля 2018 | 15:56
ostapbey: якобы катин, якобы интимный, якобы тайной... якобинцы, блин.
может вообще, из кабинета железного феликса приперли?
ostapbey 31 июля 2018 | 16:08
jetsam: от феликса навряд ли.
А вот от Ежова запросто..
У него в описи конфискованного имущества, под номером 13 вписано:
член мужской резиновый - 2 шт..
.
Даже...
ostapbey 31 июля 2018 | 16:12
..а вот Генрих Ягода сей атрибут держал в единичном экземпляре и не на первых местах описи..
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99. Автомобиль 1
100. Мотоцикл с коляской 1
101. Велосипедов 3
102. Коллекция трубок курительных и мундштуков (слоновой кости, янтарь и др.), большая часть из них порнографических 165
103. Коллекция музейных монет
104. Монет иностранных желтого и белого металла 26
105. Резиновый искусственный половой член 1
106. Фотообъективы 7
107. Чемодан-кино «Цейс» 1
108. Фонари для туманных картин 2
109. Киноаппарат 1
110. Приборов для..
jetsam 31 июля 2018 | 16:16
ostapbey: можно ли верить описям нквд :)))))))))))))))))
хотя, могли и подарить для хохмы...
ostapbey 31 июля 2018 | 16:26
jetsam: наркому дарить для хохмы??
Это конечно не орден ленина..
Но если и дарил кто нибудь из его круга, то он ввнес бы этот подарок из квартиры Ягоды тайком ночью.
И месте "предназначения"..
Между булок даже.))))
jetsam 31 июля 2018 | 16:49
ostapbey: а что мы знаем про далекие годы? тогда туннели москва-токио рыли.
а тут в афгань кто решение принимал никак не могут установить :)
какая у них сескуальная жизнь была - хз. если судить\верить по тов.Берия
- то ой-ой. но, можно ли доверять работникам победившего социализма?
kamen_12 31 июля 2018 | 15:36
ostapbey: Как ты себе секс с конём представляешь? Я подозревал, что либерасты пациенты для психушек, в данном случае дебил в квадрате.
jetsam 31 июля 2018 | 15:53
kamen_12: вы в анатомии не буб-бум? все кони давно в цска.
пойдите погуглите - "чем отличается лошадь от коня (жеребца)".
и, на всякий случай, для развития - "чем отличается конь (жеребец) от мерина".
получине массу удовольствия.
pons 31 июля 2018 | 15:13
а если я облеплюсь этим чудодейственным портретом и пойду гулять, меня не госпитализируют санитары?
zor 31 июля 2018 | 15:21
pons: С помощью этой фотографии можно показывать фокусы:на глазах у изумленной публики черное превращается белое,белое- в черное.
jetsam 31 июля 2018 | 16:18
pons: обязательно госпитализируют.
вы же новичок.
apels 31 июля 2018 | 15:17
Ну так дебилы бл....
sasass 31 июля 2018 | 15:22
Возможно Кремль самое больное место для Землян и поэтому все хотят вылечить это место...
jetsam 31 июля 2018 | 15:27
готовят холопов к портрету вошьдя в полный 2х метровый рост.
чтобы лизали, сосали и времени на кромолу не стало.
и антимух в поставке, чтобы мухи не гадили на скрепу.
jetsam 31 июля 2018 | 15:36
хм, а сирии что прикладывать?
лаврушку или шойгушку или хлор?
malorus_kiev145 31 июля 2018 | 15:27
Ну так постебались же. :-)
ostapbey 31 июля 2018 | 15:29
malorus_kiev145: а тебе тоже хотелось?! Как среднерусской бабе, лишенной интима без больных футболом?
Коня на скаку??
Даже??
shalunok 31 июля 2018 | 15:32
А можно и к больным местам прикладывать.
Болит, например голова, приложил - и пропала боль, как бы ваще нет головы.
aallttoo 31 июля 2018 | 16:12
Мдя. Лошадиный быдлоюмор МИД РФ.
mogilev_ 31 июля 2018 | 16:44
Приложишь к голове - мигрень, к другому месту геморрой..