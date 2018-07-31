С 2014 года двенадцати британским депутатам заплатили более 93 тысяч фунтов за появление в эфирах телеканала RТ
С 2014 года двенадцати британским депутатам заплатили более 93 тысяч фунтов за появление в эфирах телеканала RТ. К такому выводу пришла антикоррупционная организация Транспэренси Интернэшнл. Она проанализировала документы Палаты общин.
По мнению Транспэренси, парламентарии подобными действиями поддерживают коррумпированные и репрессивные режимы. В ответ на критику, депутаты, которые участвовали в телешоу, пообещали больше не участвовать в эфирах RТ, — сообщает телеканал Дождь.
Комментарии10
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gregor 31 июля 2018 | 15:13
С 2014 года двенадцати британским депутатам заплатили более 93 тысяч фунтов за появление в эфирах телеканала RТ
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А Российские ВЕТЕРАНЫ ВОВ ,как жили в лачугах без удобств ,так и живут .
И телеканалу РТ на это чихать ,пропагандисты они и есть пропагандисты -садисты .
noxepy_7_40_ 31 июля 2018 | 15:20
gregor: А про слезинку ребёнка опять не полслова! Незачот!!!
alehan15274 31 июля 2018 | 15:43
Характерный пример куда говнораша тудей и симонянша ухает бюджетные бабки. А имидж путираши как был в ж...так там и остался. Удивительный канал этот говнораша тудей - на Западе никто эту дрянь не смотрит при этом бюджеты у них как у снн или фокс...невозможно объяснить это ничем другим кроме как симонянша и кисель умудрились сунуть мощную взятку в администрации презика раши и пилят бабло по мощному!
demosua 31 июля 2018 | 16:16
gregor: "А Российские ВЕТЕРАНЫ ВОВ ,как жили в лачугах без удобств ,так и живут " - вы и через десять и через двадцать лет будете эту мантру произносить?...
sasass 31 июля 2018 | 15:24
Вот куда уходят деньги Россиян...
neon999 31 июля 2018 | 15:27
Пообещали хорошо себя вести - и это все ? Думается, беспринципные депутаты свое еще получат, но на ЭМ об этом вряд ли сообщат.
jetsam 31 июля 2018 | 15:32
а чего такого?
это страховка за вредность.
ни один уважающий себя - бесплатно на РТ не пойдет.
бесплатный риск - только в мышеловке.
askol2016 31 июля 2018 | 15:52
Маргоша разбрасывается нашими (бюждетными) деньгами, не считая. Лишь бы получить пропагандистский гешефт.
andy66 31 июля 2018 | 15:58
деньги даются не просто на подкуп, это деньги, которые в любой момент станут компроматом, они станут ниточкой, за которую Кремль будет тянуть...
andreyoo 31 июля 2018 | 15:58
Менее 8 тыс. за эфир. Недорого.