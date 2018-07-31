С 2014 года двенадцати британским депутатам заплатили более 93 тысяч фунтов за появление в эфирах телеканала RТ. К такому выводу пришла антикоррупционная организация Транспэренси Интернэшнл. Она проанализировала документы Палаты общин.

По мнению Транспэренси, парламентарии подобными действиями поддерживают коррумпированные и репрессивные режимы. В ответ на критику, депутаты, которые участвовали в телешоу, пообещали больше не участвовать в эфирах RТ, — сообщает телеканал Дождь.