Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца, пожаловались на постоянные побои
Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца, пожаловались на постоянные побои. Девушки утверждают, что жили с ним на положении рабынь.
Членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы удалось посетить задержанных сестер в следственном изоляторе. Как рассказал РИА член ОНК Иван Мельников, девушки жаловались, что отец систематически их избивал. Из-за следов побоев две младшие сестры даже не могли ходить в школу. Кроме того, мужчина постоянно им угрожал. Из-за этого мать сестер несколько лет назад сбежала из дома. С тех пор они вынуждены были фактически выполнять роль рабынь собственного отца.
Мельников отметил, что органы опеки и полицейские пытались попасть домой к семье Хачатурян, но отец не открыл им дверь. «Сами правоохранители не проявили настойчивость» — добавил правозащитник.
57-летний Михаил Хачатурян был убит у себя дома в районе Алтуфьево 27 июля. Ему нанесли десятки ударов ножом. В преступлении сознались три его дочери 17, 18 и 19 лет, им было предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору.
По словам источников, девушки на допросе заявили, что отец по действием наркотиков напал на них с ножом, а его убийство было самообороной.
Комментарии9
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citizeneco 31 июля 2018 | 15:10
В этом случае не должно быть прямолинейное применение соответствующей статьи УК, а необходим суд присяжных, который рассмотрит это дело с учётом всех обстоятельств и, возможно, оправдает сестёр, т.к. они сами оказались жертвами тирана-отца и общества, которое безучастно отнеслось к их семейным проблемам.
sasass 31 июля 2018 | 15:31
Принципы кавказского рабства могут распространиться по всей России, ибо теперь Кавказ правит Россией...
lvl100500 31 июля 2018 | 16:04
sasass: Кавказ не может править Россией. Он( Кавказ) собой то править не может.
vetsurgeon 31 июля 2018 | 15:35
вот тебе бабушка и танец с саблями
abuvgrobu 31 июля 2018 | 15:38
Сколько детей встаёт в 4 утра и идёт на выпас скота,дальше уборка,готовка и заготовка, а отказ или слюни могут вызвать оплеуху от родителя,это всё, не заставляет взять топор в руки и убить родителя!!! Девочки на фото тепличные,умысел у них был однозначно,как по мне они убийцы и должны сесть. Всё остальное это "..сплетни в виде версий.." и "..сплетни бродят по домам,а беззубые старухи их разносят по умам.." Соседи о каждом из нас могут рассказать много чего мы о себе и сами не знали.
nowyrusic 31 июля 2018 | 16:06
abuvgrobu: когда оперативники осмотрели белую «Ауди Q7» Хачатуряна, то нашли там два килограмма героина? А в квартире - травматический пистолет, сигнальный револьвер "Наган", охотничье ружье, пневматический пистолет, пневматический револьвер. Это уже не досужие разговоры, а улики.
Итак, в ноябре 2014 года в Израиле, куда Анжелика отправилась с отцом, он впервые ее изнасиловал.
Это случилось прямо в отеле.
Причем во время мерзкой оргии Хачатурян как будто не осознавал, что он делает. С одной стороны, принуждал девочку к сексу, с другой - кричал на дочь: «Не смей!» Будто дьявол-искуситель боролся с обычным человеком.
Боролся и побеждал.
При этом перед остальными людьми Хачатурян представал весьма целомудренным господином. Говорил о грехе прелюбодеяния. Но за правильными разговорами скрывались страшные поступки.
Еще один эпизод произошел в 2016 году в Адлере. К тому времени жена Хачатуряна уже ушла из дома, не выдержав постоянных скандалов с мужем. На сей раз объектом приставаний со стороны отца стала Каролина. Девочка не стала терпеть, попыталась покончить с собой. Ее откачали
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вывод - ты мразь, поганая мразь. Наверное также со своими дочерьми поступаешь
mikhailisayev 31 июля 2018 | 15:50
Классные органы опеки - как Дмитриева сажать, или детей у матерей отнимать, так без проблем и приказов с сигналами... А тут - "ну не шмогли..."
sjuzanna 31 июля 2018 | 15:54
Странно все это. Вместо того, чтобы подать в суд на раздел имущества,как совершеннолетние, они предпочли нанести человеку целую группу ножевых ранений. С девочками тоже что-то неладно. Может они тоже наркоманки? или психические садистки???
garik57 31 июля 2018 | 16:27
Дело сложное. Органы опеки ,школа в течение нескольких лет ,видимо, предпочитали не замечать, что с девочками не все благополучно. Видимо, отец был страшный человек,при деньгах, никто не хотел с ним связываться. Это убийство похоже на акт возмездия.Когда не стало сил терпеть,дети подняли руку на своего родителя. Непонятна роль матери в этой истории. Она ушла, оставив детей мужу, хотя знала его наклонности. Не могла не знать. Возможно, он ее тоже запугал и затерроризировал. Следственным органам есть чем заняться.