Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца, пожаловались на постоянные побои. Девушки утверждают, что жили с ним на положении рабынь.

Членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы удалось посетить задержанных сестер в следственном изоляторе. Как рассказал РИА член ОНК Иван Мельников, девушки жаловались, что отец систематически их избивал. Из-за следов побоев две младшие сестры даже не могли ходить в школу. Кроме того, мужчина постоянно им угрожал. Из-за этого мать сестер несколько лет назад сбежала из дома. С тех пор они вынуждены были фактически выполнять роль рабынь собственного отца.

Мельников отметил, что органы опеки и полицейские пытались попасть домой к семье Хачатурян, но отец не открыл им дверь. «Сами правоохранители не проявили настойчивость» — добавил правозащитник.

57-летний Михаил Хачатурян был убит у себя дома в районе Алтуфьево 27 июля. Ему нанесли десятки ударов ножом. В преступлении сознались три его дочери 17, 18 и 19 лет, им было предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору.

По словам источников, девушки на допросе заявили, что отец по действием наркотиков напал на них с ножом, а его убийство было самообороной.