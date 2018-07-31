Следователь Радион Свирский, который отказался возбуждать дело о пытках в Ярославской колонии, сам стал подозреваемым
Следователь Радион Свирский, который отказался возбуждать дело о пытках в Ярославской колонии, сам стал подозреваемым, — сообщил источник «Интерфакса».
По какой статье завели дело, собеседник агентства не уточнил. Ранее стало известно, что Свирский с осени 2017 года не работает в правоохранительных органах.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
post_v 31 июля 2018 | 15:05
сейчас всем скажут, что такого следователя вообще никогда не было
lnmanusnostras1 31 июля 2018 | 15:07
post_v: кто скажет и кому всем?
irdo 31 июля 2018 | 15:27
post_v:
сейчас всем скажут, что такого следователя вообще никогда не было
==========
Волки от испуга кушают друг друга.
auckland 31 июля 2018 | 16:07
post_v: В СМИ постоянно видоизменяются имя и фамилию.Сперва он был Радионом,потом Родионом,теперь вот снова Радион.Фамилию тоже коверкали,как могли.Чего стоят подобные журналистские опусы?
tv_victim 31 июля 2018 | 15:10
А он, недотепа, думал что волки его просто так, за красивые глаза такое дело расследовать дали и заключение подсунули на подпись..... О-ё-ёй, молодо-зелено.....
sokal123 31 июля 2018 | 15:15
tv_victim: Бедный палач.
old44 31 июля 2018 | 15:12
это который в армии ?
ed10075 31 июля 2018 | 15:16
Инертность следствия - прямое доказательство его незаинтересованности в расследовании, которое инициировало бщественное мнение. Не уважают его сегодня стражи Клептократии.
sborisych 31 июля 2018 | 16:08
ed10075:
Общественное мнение слышали в этой стране единожды- на рубеже конца
восьмидесятых- начала девяностых прошлого века.
trender 31 июля 2018 | 15:30
Не пытал он заключенных по темницам
Не усматривал лишь в этом преступленья
И за эти вот делишки, как мне мнится
Наградила его Родина за рвенье.
neon999 31 июля 2018 | 15:36
Пока пытки палачей не будут криминализованы уголовным кодексом, никакие пиар-порицания засветившихся отморозков не будут иметь смысла. А журналистам ЭМ рановато трубить, что кто-то стал подозреваемым: посмотрим,
не отмажут ли мерзавца, как обычно. Будет условный срок или моментальное освобождение по УДО. В палаческом государстве реально считают криминалом не убийства и воровство, а лайки и репосты против Путина.
komandarm____68 31 июля 2018 | 15:42
По-моему, это имя звучит как "Родион", нет? )
doxerom 31 июля 2018 | 16:21
Когда им надо они и ночью бумажки подмахивают, причем все, начиная с вофки и кончая последним вертухаем.