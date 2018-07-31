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15:00, 31 июля 2018

Следователь Радион Свирский, который отказался возбуждать дело о пытках в Ярославской колонии, сам стал подозреваемым

Следователь Радион Свирский, который отказался возбуждать дело о пытках в Ярославской колонии, сам стал подозреваемым, — сообщил источник «Интерфакса».

По какой статье завели дело, собеседник агентства не уточнил. Ранее стало известно, что Свирский с  осени 2017 года не работает в правоохранительных органах.

Комментарии

13

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post_v 31 июля 2018 | 15:05

сейчас всем скажут, что такого следователя вообще никогда не было

lnmanusnostras1 31 июля 2018 | 15:07

post_v: кто скажет и кому всем?

irdo 31 июля 2018 | 15:27

post_v:
сейчас всем скажут, что такого следователя вообще никогда не было
==========
Волки от испуга кушают друг друга.

auckland 31 июля 2018 | 16:07

post_v: В СМИ постоянно видоизменяются имя и фамилию.Сперва он был Радионом,потом Родионом,теперь вот снова Радион.Фамилию тоже коверкали,как могли.Чего стоят подобные журналистские опусы?

tv_victim 31 июля 2018 | 15:10

А он, недотепа, думал что волки его просто так, за красивые глаза такое дело расследовать дали и заключение подсунули на подпись..... О-ё-ёй, молодо-зелено.....

sokal123 31 июля 2018 | 15:15

tv_victim: Бедный палач.

old44 31 июля 2018 | 15:12

это который в армии ?

ed10075 31 июля 2018 | 15:16

Инертность следствия - прямое доказательство его незаинтересованности в расследовании, которое инициировало бщественное мнение. Не уважают его сегодня стражи Клептократии.

sborisych 31 июля 2018 | 16:08

ed10075:
Общественное мнение слышали в этой стране единожды- на рубеже конца
восьмидесятых- начала девяностых прошлого века.

trender 31 июля 2018 | 15:30

Не пытал он заключенных по темницам
Не усматривал лишь в этом преступленья
И за эти вот делишки, как мне мнится
Наградила его Родина за рвенье.

neon999 31 июля 2018 | 15:36

Пока пытки палачей не будут криминализованы уголовным кодексом, никакие пиар-порицания засветившихся отморозков не будут иметь смысла. А журналистам ЭМ рановато трубить, что кто-то стал подозреваемым: посмотрим,
не отмажут ли мерзавца, как обычно. Будет условный срок или моментальное освобождение по УДО. В палаческом государстве реально считают криминалом не убийства и воровство, а лайки и репосты против Путина.

komandarm____68 31 июля 2018 | 15:42

По-моему, это имя звучит как "Родион", нет? )

doxerom 31 июля 2018 | 16:21

Когда им надо они и ночью бумажки подмахивают, причем все, начиная с вофки и кончая последним вертухаем.

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