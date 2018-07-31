Следователь Радион Свирский, который отказался возбуждать дело о пытках в Ярославской колонии, сам стал подозреваемым, — сообщил источник «Интерфакса».



По какой статье завели дело, собеседник агентства не уточнил. Ранее стало известно, что Свирский с осени 2017 года не работает в правоохранительных органах.