Начальник Управления ФСИН по Ямало-ненецкому автономному округу Александр Новиков не допустил священника к Сенцову
Начальник Управления ФСИН по Ямало-ненецкому автономному округу, полковник Александр Новиков, не допустил священника к Олегу Сенцову. Об этом «Эху» рассказала журналист Виктория Ивлева — она ссылается на отца Григория, епископа Апостольской православной церкви. Отец Григорий написал заявление и в прокуратуру, однако ответа пока не получил.
Федеральный закон 103 разрешает священнослужителям, которые принадлежат к зарегистрированным религиозным объединениям, посещать людей в местах лишения свободы. Более того, при желании сторон, эта встреча может проходить наедине.
Олег Сенцов проводит бессрочную голодовку в колонии. Сегодня — 78-й день.
Комментарии4
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romashka__ 31 июля 2018 | 15:03
Священник - не чекист.
Михаил Федотов должен был его сопровождать и сделать ВСЁ, чтобы встреча священника с Олегом Сенцовым состоялась.
noxepy_7_40_ 31 июля 2018 | 15:06
Птицы, покайтесь в грехах своих!!! Котики, вас тоже касается)))
blackandwhite 31 июля 2018 | 15:06
Сенцов прихожанин раскольника Филарета. Пусть он его и исповедует.
banyi3 31 июля 2018 | 15:09
А что это за хрен с горы в рясе? Почему ему сразу пыром по копчику не дали? Что такая за церковь?