Начальник Управления ФЧСИН по Ямало-ненецкому автономному округу Александр Новиков не допустил священника к Сенцову
Начальник Управления ФЧСИН по Ямало-ненецкому автономному округу, полковник Александр Новиков, не допустил священника к Олегу Сенцову. Об этом «Эху» рассказала журналист Виктория Ивлева — она ссылается на отца Григория, епископа Апостольской православной церкви. Отец Григорий написал заявление и в прокуратуру, однако ответа пока не получил.
Федеральный закон 103 разрешает священнослужителям, которые принадлежат к зарегистрированным религиозным объединениям, посещать людей в местах лишения свободы. Более того, при желании сторон, эта встреча может проходить наедине.
Олег Сенцов проводит бессрочную голодовку в колонии. Сегодня — 78-й день.
Комментарии12
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noxepy_7_40_ 31 июля 2018 | 14:44
А ну, котики, встанем худосочной грудью за веру православную!!! Мы гусские, с нами б-г!!!
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 31 июля 2018 | 14:54
noxepy_7_40_: Ну, здравствуйте, я ваша тетя...
/////Мы гусские, с нами б-г!!!////
А ведь Вы правы. В этой Вашей фразе , концентрированно, отражается весь российский дух.....
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 31 июля 2018 | 14:56
zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya: Особенно в контексте вышеприведенной новости.
danko1 31 июля 2018 | 14:45
Наверное, если бы гэбэшник-поп из гундяевской секты был, то допустили, как духовно близкого.
А священников из других церквей не допустят.
noxepy_7_40_ 31 июля 2018 | 14:49
danko1: "Другие церкви" хорошие, да! Вспомни, барсучёныш, что вы пели в перестройку! Как кончали от слова "хоругви", и с каким блеском в глазах говорили о "царственных невинноубиенных страстотерпца", и как читали по радиоточке Шмелёва))))))) Позорище!
olegleon 31 июля 2018 | 15:01
danko1: вообще то это представитель Централизованной религиозной организации «Объединение православных общин апостольской традиции», а не священник из другой церкви
agamasat 31 июля 2018 | 14:52
все попы рпц встали в очередь, почувствовав жертву? Ну как не прооперировать своей "духовностью" мозг слабеющего человека! А вдруг удастся утащить под своими рясами человеческую душу?!
antimalin 31 июля 2018 | 14:52
Олег Сенцов проводит бессрочную голодовку в колонии. Сегодня — 78-й день.
/////////
И все сразу поверили.
Недалече уже 178 день "голодовки".
tv_victim 31 июля 2018 | 14:56
antimalin: И не говорите! Этот клоун уже даже не смешон, а вызывает только чувство брезгливости!
sg92 31 июля 2018 | 14:54
Исповедаться и покаяться хочет, террорист окаянный? Или РПЦ заинтересовалось подобным чудом? 80 дней святым духом питается великомученик..
tv_victim 31 июля 2018 | 14:58
sg92: " В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок."
И. Ильф и Е. Петров. "12 стульев".
Но жрать все это херою приходится под одеялом.... Но им не привыкать, Савченко-стайл форева!
sgvmajor_66 31 июля 2018 | 14:59
В ад этих блюстителей закона. Вместе со "святейшими " патриархами. Нехристи окояные.