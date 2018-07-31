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14:40, 31 июля 2018

Начальник Управления ФЧСИН по Ямало-ненецкому автономному округу Александр Новиков не допустил священника к Сенцову

Начальник Управления ФЧСИН по Ямало-ненецкому автономному округу, полковник Александр Новиков, не допустил священника к Олегу Сенцову. Об этом «Эху» рассказала журналист Виктория Ивлева  — она ссылается на отца Григория, епископа Апостольской православной церкви. Отец Григорий написал заявление и в прокуратуру, однако ответа пока не получил.

Федеральный закон 103 разрешает священнослужителям, которые принадлежат к  зарегистрированным религиозным объединениям, посещать людей в местах лишения свободы. Более того, при желании сторон, эта встреча может проходить наедине.

Олег Сенцов проводит бессрочную голодовку в колонии. Сегодня — 78-й день.

Комментарии

12

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noxepy_7_40_ 31 июля 2018 | 14:44

А ну, котики, встанем худосочной грудью за веру православную!!! Мы гусские, с нами б-г!!!

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 31 июля 2018 | 14:54

noxepy_7_40_: Ну, здравствуйте, я ваша тетя...

/////Мы гусские, с нами б-г!!!////

А ведь Вы правы. В этой Вашей фразе , концентрированно, отражается весь российский дух.....

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya 31 июля 2018 | 14:56

zdravstvuyte_ya_vasha_tyotya: Особенно в контексте вышеприведенной новости.

danko1 31 июля 2018 | 14:45

Наверное, если бы гэбэшник-поп из гундяевской секты был, то допустили, как духовно близкого.
А священников из других церквей не допустят.

noxepy_7_40_ 31 июля 2018 | 14:49

danko1: "Другие церкви" хорошие, да! Вспомни, барсучёныш, что вы пели в перестройку! Как кончали от слова "хоругви", и с каким блеском в глазах говорили о "царственных невинноубиенных страстотерпца", и как читали по радиоточке Шмелёва))))))) Позорище!

olegleon 31 июля 2018 | 15:01

danko1: вообще то это представитель Централизованной религиозной организации «Объединение православных общин апостольской традиции», а не священник из другой церкви

agamasat 31 июля 2018 | 14:52

все попы рпц встали в очередь, почувствовав жертву? Ну как не прооперировать своей "духовностью" мозг слабеющего человека! А вдруг удастся утащить под своими рясами человеческую душу?!

antimalin 31 июля 2018 | 14:52

Олег Сенцов проводит бессрочную голодовку в колонии. Сегодня — 78-й день.
/////////

И все сразу поверили.
Недалече уже 178 день "голодовки".

tv_victim 31 июля 2018 | 14:56

antimalin: И не говорите! Этот клоун уже даже не смешон, а вызывает только чувство брезгливости!

sg92 31 июля 2018 | 14:54

Исповедаться и покаяться хочет, террорист окаянный? Или РПЦ заинтересовалось подобным чудом? 80 дней святым духом питается великомученик..

tv_victim 31 июля 2018 | 14:58

sg92: " В этот день бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок."

И. Ильф и Е. Петров. "12 стульев".


Но жрать все это херою приходится под одеялом.... Но им не привыкать, Савченко-стайл форева!

sgvmajor_66 31 июля 2018 | 14:59

В ад этих блюстителей закона. Вместе со "святейшими " патриархами. Нехристи окояные.

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