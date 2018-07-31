Восстановлено движение на участке Ярославского шоссе, где произошла авария с участием самосвала. Об этом «Интерфаксу» рассказали в региональном Управлении МЧС.

Утром грузовик врезался в опору пешеходного моста на 31-м километре Ярославского шоссе в районе Пушкино. Конструкция обрушилась на дорогу. По предварительным данным, пострадал один человек. Движение было заблокировано в обе стороны.