Футбольный клуб «Краснодар» Сергея Галицкого лишился шести крупных спонсоров
Футбольный клуб «Краснодар» Сергея Галицкого лишился шести крупных спонсоров – это поставщики сети «Магнит», которую Галицкий продал в феврале, — сообщает РБК.
Источники в двух компаниях-бывших партнеров «Краснодара» уточнили, что спонсирование клуба было прописано в рамках коммерческих отношений с сетью Магнит". В пресс-службе ритейлера это опровергли – там отказались комментировать спонсорскую политику партнеров.
Комментарии2
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srk2658lu 31 июля 2018 | 14:54
Поставщиков надо выбирать с умом и с пользой для футбола.
Только футбол почему-то не становится лучше...
stv 31 июля 2018 | 14:59
Это лишь следующий этап по отъему имущества Галицкого, клуб, стадион-красавец с академией и прилегающей территорией - отличные лакомые куски.