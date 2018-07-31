Футбольный клуб «Краснодар» Сергея Галицкого лишился шести крупных спонсоров – это поставщики сети «Магнит», которую Галицкий продал в феврале, — сообщает РБК.

Источники в двух компаниях-бывших партнеров «Краснодара» уточнили, что спонсирование клуба было прописано в рамках коммерческих отношений с сетью Магнит". В пресс-службе ритейлера это опровергли – там отказались комментировать спонсорскую политику партнеров.