Сотрудники МУРа пресекли деятельность телефонных мошенников, которые похищали деньги клиентов Сбербанка

Мошенники звонили на сотовые и стационарные телефоны и представлялись сотрудниками социальных служб и предлагали получить компенсацию за неиспользованные путевки. При этом они просили сообщить данные банковских карт и пароли.

Выявлено более 20 эпизодов по аналогичным преступлениям.