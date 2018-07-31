Сотрудники МУРа пресекли деятельность телефонных мошенников, которые похищали деньги клиентов Сбербанка
Мошенники звонили на сотовые и стационарные телефоны и представлялись сотрудниками социальных служб и предлагали получить компенсацию за неиспользованные путевки. При этом они просили сообщить данные банковских карт и пароли.
Выявлено более 20 эпизодов по аналогичным преступлениям.
Комментарии3
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srk2658lu 31 июля 2018 | 14:51
20 идиотов клюнули...
tv_victim 31 июля 2018 | 15:04
Мне 48 лет. И на моей памяти было уже несколько конфискационных ограблений народа государством рукам "Сбера". Мои родители видели и того больше. Недаром народная мудрость гласит "Сколько у государства ни воруй, а своего все равно не вернешь".....
ostapbey 31 июля 2018 | 15:05
Ключевое слово мошенника::
..."...крымнашвамкрыш""...
И велись же даже поголовно..
Даже..