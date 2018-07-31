Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, рассказали о постоянных побоях в семье
Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, рассказали о постоянных побоях в семье, из-за которых они не могли посещать школу. Девушек в изоляторе посетил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
По его словам, средняя и младшая сестры, которые учатся в 11-м классе, в течение учебного года были в школе всего семь раз. При этом органы опеки и полиция не обращались в школу. Правда, пытались попасть домой к Хачатуряну, но отец отказался открыть им дверь.
По словам сестер, отец постоянно им угрожал и фактически они находились на положении рабынь. Мать девочек сбежала из дома несколько лет назад.
Сестрам предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору, им грозит пожизненное заключение.
Комментарии5
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leylaaliyeva 31 июля 2018 | 14:43
Ледянящая кровь история
m_doc 31 июля 2018 | 14:46
Жалко девчонок. Где наши доблестные кривозащитники? Грамотный адвокат совсем не помешал бы.
tks 31 июля 2018 | 15:03
Не несчастных девочек надо судить, а упырское депутаньё, декриминилизовавшее домашнее насилие!
У девочек - максимум это превышение пределов необходимой обороны. А по справедливости - они вообще не подлежат ответственности, поскольку находились в состоянии крайней необходимости - когда вредом меньшим (убийство маньяка) предотвращается вред больший (убийство маньяком).
m_doc 31 июля 2018 | 15:08
tks: А состояние аффекта разве не годится?
citizeneco 31 июля 2018 | 15:06
В этом случае не должно быть прямолинейное применение соответствующей статьи УК, а необходим суд присяжных, который рассмотрит это дело с учётом всех обстоятельств и, возможно, оправдает сестёр, т.к. они сами оказались жертвами тирана-отца и общества, которое безучастно отнеслось к их семейным проблемам.