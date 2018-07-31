Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, рассказали о постоянных побоях в семье, из-за которых они не могли посещать школу. Девушек в изоляторе посетил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

По его словам, средняя и младшая сестры, которые учатся в 11-м классе, в течение учебного года были в школе всего семь раз. При этом органы опеки и полиция не обращались в школу. Правда, пытались попасть домой к Хачатуряну, но отец отказался открыть им дверь.

По словам сестер, отец постоянно им угрожал и фактически они находились на положении рабынь. Мать девочек сбежала из дома несколько лет назад.

Сестрам предъявлено обвинение в убийстве по предварительному сговору, им грозит пожизненное заключение.