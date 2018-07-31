Рейтинг Единой России по состоянию на 22-е июля снизился до 37%, — сообщает ВЦИОМ. Ниже 40% показатель партии власти опускался в конце 2011 года – тогда это связывали с протестами на Болотной площади.



В 2017 году показатель держался в районе 50%, — отмечает КоммерсантЪ.