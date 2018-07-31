Рейтинг Единой России по состоянию на 22-е июля снизился до 37%
Рейтинг Единой России по состоянию на 22-е июля снизился до 37%, — сообщает ВЦИОМ. Ниже 40% показатель партии власти опускался в конце 2011 года – тогда это связывали с протестами на Болотной площади.
В 2017 году показатель держался в районе 50%, — отмечает КоммерсантЪ.
Комментарии10
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brandfa 31 июля 2018 | 14:45
В 2017 году показатель держался в районе 50
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Сказки: реальный рейтинг пЖиВ всегда был ниже плинтуса.
y3emen1 31 июля 2018 | 14:47
фигня какая-то, протестов нет, а рейтинг снизился
srk2658lu 31 июля 2018 | 14:49
Опять накрутили, вашу мать!
olegleon 31 июля 2018 | 14:53
"снизился до 37%"
.... среди членов Единой России
vlabumur 31 июля 2018 | 14:53
Каждый третий дурак это критично для страны.
tks 31 июля 2018 | 14:54
Путорасы.
sokal123 31 июля 2018 | 14:58
tks Не верю !
choke108 31 июля 2018 | 15:00
Ну 37 процентов -- это как раз пенсионеры, которые за подачку в 500 рублей готовы облобызать Едро.
tv_victim 31 июля 2018 | 15:00
Блин, неужели у этой шайки есть фаны? Что это за люди? Ни разу не встречал таких.....
boroda_ 31 июля 2018 | 15:04
Эхо первое, на!!! С этой новостью в ленте новостей на Яндексе первое! Хто бы сомневался). Радости небось полные штаны. Ну и что это, разве это интересная новость. Ну неинтересно это нам, портянкам. Вы бы лучше полнее освещали грызню пауков в банке, Навального и Гудкова мл. Я уже попкорна купил на неделю вперед)).