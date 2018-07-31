Утилизационный сбор на велосипеды вводить пока не планируется. Эту идею не поддержал вице-премьер Дмитирй Козак, — сообщил ТАСС представитель вице-премьера.

По его словам, эта мера, помимо прочего, обсуждалась на совещании по вопросам поддержки алюминиевой промышленности, однако никаких решений по сбору не принято.