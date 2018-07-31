Утилизационный сбор на велосипеды вводить пока не планируется
Утилизационный сбор на велосипеды вводить пока не планируется. Эту идею не поддержал вице-премьер Дмитирй Козак, — сообщил ТАСС представитель вице-премьера.
По его словам, эта мера, помимо прочего, обсуждалась на совещании по вопросам поддержки алюминиевой промышленности, однако никаких решений по сбору не принято.
Комментарии3
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tv_victim 31 июля 2018 | 14:52
А что так? На что в войнушки-то играть будем? Видно готовится к"комплекс мер" и "пакет законопроектов", чтобы уж одим разом принять "утильсбор" на велики, обувь, одежду, упаковку продуктов, бумажную прессу, спорттовары и вообще НА ВСЁ! Ждем новых паскудных идей по дальнейшему ограблению народа. Новая шестилетка "незаменимого" только началась!
gregor 31 июля 2018 | 14:55
Утилизационный сбор на велосипеды вводить пока не планируется
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На детские трёхколёсные будет распространяться ?
pilpelzaken 31 июля 2018 | 15:05
Рано принимать половинчатые решения, ведь утилизационным сбором еще не охвачены детские коляски и снегокаты, скейтборды и гироскутеры, костыли и лыжные палки... Недоработочка, однако!