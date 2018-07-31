Резкий рост цен на бензин в апреле-мае этого года связан со сменой правительства
Об этом заявил РБК бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, нефтяники решили реализовать накопленный потенциал роста цен из-за небольшой, буквально, двух-трёх недельной перестановки местами и ожидания, что налоги могут повыситься.
Ситуация с ценами требовала ежемесячной работы с компаниями и постоянной балансировки интересов. Это не обвинение, а объективный фактор, добавил Дворкович, который курировал в правительстве ТЭК.
Комментарии14
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croaker 31 июля 2018 | 14:36
А дальнейшее увеличение он чем объяснит?
vikwlad 31 июля 2018 | 14:54
А стагнация российской экономики и буйный расцвет коррупции связан с несменяемостью российской власти.
sborisych 31 июля 2018 | 14:59
croaker:
Ожиданием смены правительства?
ukradennaya_pensiya 31 июля 2018 | 14:36
Я то думал, что из-за бездарной экономической политики и воровства, а оказывается из-за смены казнокрадов))))
bondarenkovg 31 июля 2018 | 14:40
ukradennaya_pensiya: Это не смена казнокрадов, а всего лишь перестановка.
yakov18 31 июля 2018 | 15:01
bondarenkovg: Ага так вон оно шо? Праввительство прежнего премьера Дмитрия Медведнва при старом Президенте путене-сменило пр-во Медведева Дмитрия при новом Президенте Путине?
vezdehod 31 июля 2018 | 14:49
Произошла некоторая смена обитателей Кабинетов, а медвежонок Дима продолжает ,ими управлять.
lenin3 31 июля 2018 | 14:37
А в какой стране сменили правительство?
y3emen1 31 июля 2018 | 14:38
lenin3: так в зимабве-же, мугабу на мугабу
tv_victim 31 июля 2018 | 14:38
Бред какой-то.... Но вот это "перестановка местами" доставило! Ведь действительно, именно "перестановка местами"..... А то все рывок, да новое правительство.....
yakov18 31 июля 2018 | 15:04
tv_victim: Вспоминаю старый анекдот..
Товарищи Зеки, сегодня в нашей ИТК номер 32/17, будет производится смена белья: первый барак меняется с третьим а второй-с четвертым...
zojtch 31 июля 2018 | 14:50
Вот спасибо тебе, дядя. Объяснил и сразу полегчало
kukrynx 31 июля 2018 | 14:56
Не слушайте дворковича, щас придёт номерная Патрикеевна и всё вам расскажит
heklya 31 июля 2018 | 15:01
И в какой стране поменяли правительство ? Я что-то упустил ?