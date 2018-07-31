Клуб российской футбольной Премьер-лиги Анжи близок к тому, чтобы снятся с чемпионата России
Премьер-Лига никогда не доигрывала сезон в усеченном составе. Если Анжи снимется с чемпионата – это будет первый случай в истории даже с учетом трудных девяностых годов. Махачкалинский клуб задолжал кредиторам, в том числе налоговым органам 250 миллионов рублей. Зарплату игрокам и персоналу не платят с апреля. Новые власти республики, которые пришли в декабре прошлого года не спешат выделять Анжи 300 миллионов рублей, которые клуб просит у правительства Дагестана, где ответили, что обеспечивать себя нужно собственными силами. Ну а пока команда отправилась на матч с Уралом в неполном составе.
Вместо 12 запасных поехало только шесть. По минимуму был укомплектован и тренерский штаб. Молодежка Анжи и вовсе не полетела в Екатеринбург. Дагестанцы не должны были играть в Премьер-Лиге в том сезоне. Команда уступила в стыковых матчах Енисею и выбыла в ФНЛ, однако после того, как Амкар объявил о своем банкротстве, заняла освободившуюся вакансию, причем сумела при всех своих проблемах пройти лицензирование.
Это уже не первый случай за последний год. По окончании сезона существование прекратили еще два клуба, которые выступали в Премьер-Лиге — пермский Амкар и обладатель Кубка России Тосно из Ленинградской области.
Комментарии6
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gencek 31 июля 2018 | 14:17
Футбол в России растет не по дням, а по часам !
А куда же делся тренер Анжи - Роберто Карлос и суперфорвард Это,о ?
vsokolov 31 июля 2018 | 14:18
Странно. Не удается найти мафиози, который бы отмывал через клуб свои деньги? Большинство клубов в мире получает основное финансирование именно так.
jamba 31 июля 2018 | 14:21
Ну и что теперь делать славному и легендарному клубу? В горы уйдут, вместе с легионерами? Будут бродить в окрестностях аварских сел и воровать "мох-мох" ( соленое курдючное сало!), а кому повезет, может утащат и вяленого мясца!?;)))
rtur100 31 июля 2018 | 14:39
чемпионат мира это одно, а финансовое состояние нашего футбола в свете общей экономики это другое
pilpelzaken 31 июля 2018 | 14:45
Ведь говорил же солнцеликий, что вложенные в ЧМ ярды зелени послужат мощным толчком (не путать с унитазом) в развитии отечественного футбола! И вот, УЖЕ!!!!
Ра-ра-ра! Ра-ра-ра!!!
putn_pnh 31 июля 2018 | 14:50
Еще "Ахмата Терековича" туда же.