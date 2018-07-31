Клуб российской футбольной Премьер-лиги Анжи близок к тому, чтобы снятся с чемпионата России

Премьер-Лига никогда не доигрывала сезон в усеченном составе. Если Анжи снимется с чемпионата – это будет первый случай в истории даже с учетом трудных девяностых годов. Махачкалинский клуб задолжал кредиторам, в том числе налоговым органам 250 миллионов рублей. Зарплату игрокам и персоналу не платят с апреля. Новые власти республики, которые пришли в декабре прошлого года не спешат выделять Анжи 300 миллионов рублей, которые клуб просит у правительства Дагестана, где ответили, что обеспечивать себя нужно собственными силами. Ну а пока команда отправилась на матч с Уралом в неполном составе.

Вместо 12 запасных поехало только шесть. По минимуму был укомплектован и тренерский штаб. Молодежка Анжи и вовсе не полетела в Екатеринбург. Дагестанцы не должны были играть в Премьер-Лиге в том сезоне. Команда уступила в стыковых матчах Енисею и выбыла в ФНЛ, однако после того, как Амкар объявил о своем банкротстве, заняла освободившуюся вакансию, причем сумела при всех своих проблемах пройти лицензирование.

Это уже не первый случай за последний год. По окончании сезона существование прекратили еще два клуба, которые выступали в Премьер-Лиге — пермский Амкар и обладатель Кубка России Тосно из Ленинградской области.