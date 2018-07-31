Спецпрокурор США предъявил первое за несколько месяцев расследования обвинение главе избирательного штаба Трампа
Группа спецпрокурора США Роберта Мюллера предъявила свое первое за несколько месяцев расследования обвинение бывшему главе избирательного штаба президента Трампа, а также долгое время политконсультанту на Украине Полу Манафорту.
Политтехнолог обвиняется в отмывании средств, полученных за годы работы в качестве консультанта для украинской Партии регионов и ее тогдашнего лидера Виктора Януковича. Как сообщает агентство Блумберг, за время работы на Украине, через оффшорные счета Манафорта прошло более 75 миллионов долларов, 30 из которых ему удалось сокрыть от налогообложения. Данное разбирательство Роберта Мюллера, который изначально расследует вмешательство России в предвыборную кампанию Дональда Трампа, будет посвящено исключительно консалтинговой деятельности Манафорта.
В этой связи его адвокаты пытались оспорить полномочия спецпрокурора на расследование побочного дела, однако судья, ведущий процесс, напомнил им, что генеральная прокуратура США позволила Мюллеру выявлять и другие преступления, о которых станет известно в ходе разбирательства, уточняет Голос Америки. Сайт радиостанции сообщает, что в рамках дела, кроме Пола Манафорта обвинения были предъявлены еще трем десяткам человек, в том числе, нескольким гражданам России, включая его бизнес-партнера Константина Килимника, связанного, как считают американские власти, с российской разведкой.
Полу Манафорту грозят десятки лет тюрьмы, однако, некоторые наблюдатели в США не исключают, что в случае признания вины, он может быть помилован президентом Трампом.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ukradennaya_pensiya 31 июля 2018 | 14:15
Ватники, а вы не задавались вопросом:
почему США при таком недалёком президенте процветают,
а Россия при таком многоопытном — бедствует?
andre_klimov 31 июля 2018 | 14:16
Поскольку Мюллеру просто нечего предьявить по основному расследованию - приходится довольствоватся тем, что не имеет отношения к его "миссии". Жалкое зрелище...
nowyrusic 31 июля 2018 | 14:27
andre_klimov: Пока Мюллер предъявляет обвинения, которые должны "расколоть" нужных ему свидетелей.
И очень нервная реакция Трампа показывает, что Мюллпер на верном пути.
Вот адвокат Коэн уже начал колоться.
Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил о готовности дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, возглавляющему расследование о «российском вмешательстве». По словам юриста, в 2016 году Трамп знал о встрече своего сына, зятя и главы предвыборного штаба с россиянами, якобы предлагавшими поделиться компроматом на соперницу Трампа Хиллари Клинтон.
Накануне, 25 июля, американские СМИ сообщили, что экс-адвокат Трампа предоставил сотрудникам Федерального бюро расследований более 100 записей разговоров с американским лидером, которые делал без его ведома.
vezdehod 31 июля 2018 | 14:38
дядя Трамп бессилен помочь ему - Мюллер не отвечает на звонки.
dmitry35 31 июля 2018 | 14:20
Мюллер:"Господин Трам,, а вас я попрошу остаться, возможно на второй строк".
kolenval99 31 июля 2018 | 14:31
Обвинения, выдвинутые против Манафорта - сокрытие многомиллионных доходов, полученных от сделок с Януковичем.
Янукович был и есть российской марионеткой, и это единственная привязка этого дела к России.
Всё прочее - левонарезанные фантазии.
andreyoo 31 июля 2018 | 14:33
Хм! Мюллер, отчаявшись найти следы вмешательства России переключился на поиск следов вмешательства Украины. И таки ему наконец улыбнулась удача.