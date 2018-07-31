Спецпрокурор США предъявил первое за несколько месяцев расследования обвинение главе избирательного штаба Трампа

Группа спецпрокурора США Роберта Мюллера предъявила свое первое за несколько месяцев расследования обвинение бывшему главе избирательного штаба президента Трампа, а также долгое время политконсультанту на Украине Полу Манафорту.

Политтехнолог обвиняется в отмывании средств, полученных за годы работы в качестве консультанта для украинской Партии регионов и ее тогдашнего лидера Виктора Януковича. Как сообщает агентство Блумберг, за время работы на Украине, через оффшорные счета Манафорта прошло более 75 миллионов долларов, 30 из которых ему удалось сокрыть от налогообложения. Данное разбирательство Роберта Мюллера, который изначально расследует вмешательство России в предвыборную кампанию Дональда Трампа, будет посвящено исключительно консалтинговой деятельности Манафорта.

В этой связи его адвокаты пытались оспорить полномочия спецпрокурора на расследование побочного дела, однако судья, ведущий процесс, напомнил им, что генеральная прокуратура США позволила Мюллеру выявлять и другие преступления, о которых станет известно в ходе разбирательства, уточняет Голос Америки. Сайт радиостанции сообщает, что в рамках дела, кроме Пола Манафорта обвинения были предъявлены еще трем десяткам человек, в том числе, нескольким гражданам России, включая его бизнес-партнера Константина Килимника, связанного, как считают американские власти, с российской разведкой.

Полу Манафорту грозят десятки лет тюрьмы, однако, некоторые наблюдатели в США не исключают, что в случае признания вины, он может быть помилован президентом Трампом.