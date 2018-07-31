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14:00, 31 июля 2018

Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста

Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Среди них – компании, принадлежащие бизнесмену Аркадию Ротернбергу. Он также находится под ограничениями ЕС.

Причиной для расширения санкций против России Евросоюз считает поддержку шестью компаниями присоединения Крыма. Это, как сообщается в Официальном журнале ЕС, подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. Две из шести компаний, строивших Крымский мост, уже находятся под санкциями США. Это «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Под ограничения ЕС, между тем, попал и генподрядчик трассы Керчь – Севастополь – компания «ВАД». Власти полуострова же уверяют, что на строительство дороги это не повлияет.

Генподрядчик Крымского моста «Стройгазмонтаж» также не видит проблем из-за включения в санкционный список. В МИДе, тем временем, расценивают решение Евросоюза как подрывную политику в отношении Крыма. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, западные страны поощряют тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследуют компании, строящие гражданскую инфраструктуру. Между тем в Совете Федерации не исключили, что Москва может ввести ответные санкции против европейских компаний – но так, что бы это не навредило российской экономике.

Евросоюз, напомним, не признает присоединение Крыма к России, случившееся в 2014 году.

Комментарии

16

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ukradennaya_pensiya 31 июля 2018 | 14:13

Браво, ЕС!!!)))) Раздавим вместе плешивую крысу -главвора РФ.

Чем ответит нацпидер? Раздавит бульдозерами больше жратвы или бомбежкой Воронежа?

antimalin 31 июля 2018 | 14:35

Бесполезные санкции.
Пусть еще Крымский мост запретят.
Бумажкой своей помашут.
Мы мол так порешили, что никакого моста нет в нашем воображении.
Д...лы европейские.

venq 31 июля 2018 | 14:14

санкции - это всегда со страху. чем собачка трусливей - тем она громче лает. :D

andre_klimov 31 июля 2018 | 14:19

venq:
Добро бы так, но если в ответ раздаётся дружный шакалий вой - значит всё совсем по-иному, не так ли?

andreyoo 31 июля 2018 | 14:30

andre_klimov: Добро бы так, но если в ответ раздаётся дружный шакалий вой - значит всё совсем по-иному, не так ли?
---
Вам послышался вой? Вы выдаете желаемое за действительное.
Да и мост уже построен. Мне кажется Евросоюз специально ждал завершения строительства, чтобы их санкции не дай Бог не сорвали сроки сдачи важного объекта. Не?

venq 31 июля 2018 | 15:03

andre_klimov: да я вовсе не против шакальева воя. да раздается. я про - собачку, которая первая залаяла... :D

vezdehod 31 июля 2018 | 14:27

Придётся повышать пенсионный возраст сразу до 90 лет - иначе Ротенберг не выживет.

navsegda 31 июля 2018 | 14:35

venq: ты хочешь сказать , что когда учитель выгоняет хулигана из класса или когда охрана выкидывает бузотёра из клуба это они со страху ? ) Санкции это всегда за дело .

venq 31 июля 2018 | 15:09

navsegda: думаю, что хулиган и бузотер это санкции за плохое дело. там собачка не лает - сразу кусает. а мост - это санкции за хорошее дело... ну, вобщем санкции, санкциям рознь. :D

boseal 31 июля 2018 | 14:22

Еще одна "перемога" для Петра Порошенко, о которой он непременно расскажет на открытии какого-нибудь сельского клуба.

navsegda 31 июля 2018 | 14:37

boseal: какое тебе дело до Порошенко и Украины вообще , не Порошенко тебе платит зарплату и пенсию

vilingrad 31 июля 2018 | 14:22

Володенька- чемпион мира по умению мочиться против ветра.

uhovostro 31 июля 2018 | 14:35

vilingrad: А ещё он явный чемпион по прыжкам в сторону, сматыванию удочек и бегу от препятствий...

y3emen1 31 июля 2018 | 14:28

а мы в ответ откроем офшоры по всей москве

putn_pnh 31 июля 2018 | 14:47



Вот! Вот он- стимул к скачку в развитии забаненных компаний!


alexeycapitan 31 июля 2018 | 15:03

С одной стороны глубоко положить на эти так называемые "санкции". А с другой стороны этим нужно пользоваться. Подавать иски, выигрывать суды, да хотя бы и российские. Что бы потом в будущем предъявить все это Европе к оплате. У нас же теперь тоже капитализм, так что мир во всем мире - это только лозунг, а по факту надо собирать дань с тех кто слабее.

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