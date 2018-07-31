Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Среди них – компании, принадлежащие бизнесмену Аркадию Ротернбергу. Он также находится под ограничениями ЕС.

Причиной для расширения санкций против России Евросоюз считает поддержку шестью компаниями присоединения Крыма. Это, как сообщается в Официальном журнале ЕС, подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. Две из шести компаний, строивших Крымский мост, уже находятся под санкциями США. Это «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Под ограничения ЕС, между тем, попал и генподрядчик трассы Керчь – Севастополь – компания «ВАД». Власти полуострова же уверяют, что на строительство дороги это не повлияет.

Генподрядчик Крымского моста «Стройгазмонтаж» также не видит проблем из-за включения в санкционный список. В МИДе, тем временем, расценивают решение Евросоюза как подрывную политику в отношении Крыма. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, западные страны поощряют тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследуют компании, строящие гражданскую инфраструктуру. Между тем в Совете Федерации не исключили, что Москва может ввести ответные санкции против европейских компаний – но так, что бы это не навредило российской экономике.

Евросоюз, напомним, не признает присоединение Крыма к России, случившееся в 2014 году.