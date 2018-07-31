Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста
Евросоюз ввел санкции против 6 российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Среди них – компании, принадлежащие бизнесмену Аркадию Ротернбергу. Он также находится под ограничениями ЕС.
Причиной для расширения санкций против России Евросоюз считает поддержку шестью компаниями присоединения Крыма. Это, как сообщается в Официальном журнале ЕС, подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины. Две из шести компаний, строивших Крымский мост, уже находятся под санкциями США. Это «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Под ограничения ЕС, между тем, попал и генподрядчик трассы Керчь – Севастополь – компания «ВАД». Власти полуострова же уверяют, что на строительство дороги это не повлияет.
Генподрядчик Крымского моста «Стройгазмонтаж» также не видит проблем из-за включения в санкционный список. В МИДе, тем временем, расценивают решение Евросоюза как подрывную политику в отношении Крыма. По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, западные страны поощряют тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследуют компании, строящие гражданскую инфраструктуру. Между тем в Совете Федерации не исключили, что Москва может ввести ответные санкции против европейских компаний – но так, что бы это не навредило российской экономике.
Евросоюз, напомним, не признает присоединение Крыма к России, случившееся в 2014 году.
Комментарии16
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ukradennaya_pensiya 31 июля 2018 | 14:13
Браво, ЕС!!!)))) Раздавим вместе плешивую крысу -главвора РФ.
Чем ответит нацпидер? Раздавит бульдозерами больше жратвы или бомбежкой Воронежа?
antimalin 31 июля 2018 | 14:35
Бесполезные санкции.
Пусть еще Крымский мост запретят.
Бумажкой своей помашут.
Мы мол так порешили, что никакого моста нет в нашем воображении.
Д...лы европейские.
venq 31 июля 2018 | 14:14
санкции - это всегда со страху. чем собачка трусливей - тем она громче лает. :D
andre_klimov 31 июля 2018 | 14:19
venq:
Добро бы так, но если в ответ раздаётся дружный шакалий вой - значит всё совсем по-иному, не так ли?
andreyoo 31 июля 2018 | 14:30
andre_klimov: Добро бы так, но если в ответ раздаётся дружный шакалий вой - значит всё совсем по-иному, не так ли?
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Вам послышался вой? Вы выдаете желаемое за действительное.
Да и мост уже построен. Мне кажется Евросоюз специально ждал завершения строительства, чтобы их санкции не дай Бог не сорвали сроки сдачи важного объекта. Не?
venq 31 июля 2018 | 15:03
andre_klimov: да я вовсе не против шакальева воя. да раздается. я про - собачку, которая первая залаяла... :D
vezdehod 31 июля 2018 | 14:27
Придётся повышать пенсионный возраст сразу до 90 лет - иначе Ротенберг не выживет.
navsegda 31 июля 2018 | 14:35
venq: ты хочешь сказать , что когда учитель выгоняет хулигана из класса или когда охрана выкидывает бузотёра из клуба это они со страху ? ) Санкции это всегда за дело .
venq 31 июля 2018 | 15:09
navsegda: думаю, что хулиган и бузотер это санкции за плохое дело. там собачка не лает - сразу кусает. а мост - это санкции за хорошее дело... ну, вобщем санкции, санкциям рознь. :D
boseal 31 июля 2018 | 14:22
Еще одна "перемога" для Петра Порошенко, о которой он непременно расскажет на открытии какого-нибудь сельского клуба.
navsegda 31 июля 2018 | 14:37
boseal: какое тебе дело до Порошенко и Украины вообще , не Порошенко тебе платит зарплату и пенсию
vilingrad 31 июля 2018 | 14:22
Володенька- чемпион мира по умению мочиться против ветра.
uhovostro 31 июля 2018 | 14:35
vilingrad: А ещё он явный чемпион по прыжкам в сторону, сматыванию удочек и бегу от препятствий...
y3emen1 31 июля 2018 | 14:28
а мы в ответ откроем офшоры по всей москве
putn_pnh 31 июля 2018 | 14:47
Вот! Вот он- стимул к скачку в развитии забаненных компаний!
alexeycapitan 31 июля 2018 | 15:03
С одной стороны глубоко положить на эти так называемые "санкции". А с другой стороны этим нужно пользоваться. Подавать иски, выигрывать суды, да хотя бы и российские. Что бы потом в будущем предъявить все это Европе к оплате. У нас же теперь тоже капитализм, так что мир во всем мире - это только лозунг, а по факту надо собирать дань с тех кто слабее.