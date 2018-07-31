Российские компании не готовы нанимать сотрудников предпенсионного возраста

Об этом свидетельствуют результаты опроса Института Адиеза – их опубликовал РБК.

Около трети работодателей в России в случае принятия пенсионной реформы не намерены трудоустраивать людей, почти достигших возраста выхода на пенсию. Столько же компаний готовы нанять работников старшего поколения, но только если они обладают высокой квалификацией. Почти 30% опрошенных сообщили, что готовы взять их в штат, но исключительно на рядовые должности. Тех, кого возраст при приеме на работу не волнует, оказалось абсолютное меньшинство – всего 7%. При этом в большинстве компаний, участвовавших в опросе, доля сотрудников предпенсионного возраста не превышает 20%.

Согласно исследованию, пенсионная реформа практически не влияет на отношение работодателей к найму сотрудников старшего поколения – соотношение тех, кто не готов взять их на работу при действующем пенсионном возрасте, практически такое же.

О повышении пенсионного возраста правительство объявило в июне. Предложенная реформа вызвала волну критики и возмущения. По всей стране проходят акции протестов.