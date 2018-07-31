Российские компании не готовы нанимать сотрудников предпенсионного возраста
Об этом свидетельствуют результаты опроса Института Адиеза – их опубликовал РБК.
Около трети работодателей в России в случае принятия пенсионной реформы не намерены трудоустраивать людей, почти достигших возраста выхода на пенсию. Столько же компаний готовы нанять работников старшего поколения, но только если они обладают высокой квалификацией. Почти 30% опрошенных сообщили, что готовы взять их в штат, но исключительно на рядовые должности. Тех, кого возраст при приеме на работу не волнует, оказалось абсолютное меньшинство – всего 7%. При этом в большинстве компаний, участвовавших в опросе, доля сотрудников предпенсионного возраста не превышает 20%.
Согласно исследованию, пенсионная реформа практически не влияет на отношение работодателей к найму сотрудников старшего поколения – соотношение тех, кто не готов взять их на работу при действующем пенсионном возрасте, практически такое же.
О повышении пенсионного возраста правительство объявило в июне. Предложенная реформа вызвала волну критики и возмущения. По всей стране проходят акции протестов.
Комментарии11
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ukradennaya_pensiya 31 июля 2018 | 14:10
ВНИМАНИЕ: концепция поменялась. Вместо поднятия России с колен будет проведено поднятие пенсионного возраста.
donez 31 июля 2018 | 14:13
Все правильно. Есть запрет на увольнение матерей-одиночек? Есть.
И теперь матери-одиночке устроится на работу невозможно.
Да даже если девчонка забеременеет и появится возможность ей оказаться ей в этой категории, как ей тут же увольняют.
А все потому, что страной владеют марсиане. Вроде Ж. Агузаровой.
tv_victim 31 июля 2018 | 14:31
donez: "Правительство на другой планете живет, родной"...
"Кин-Дза-Дза". Фильм.
vezdehod 31 июля 2018 | 14:45
ВВП обещал организовать Миллионы рабочих мест, а организовал "пенсионную реформу"., которая ему не нравится.
dmitry35 31 июля 2018 | 14:15
А почему компании должны принимать таких сотрудников? Сотрудники предпенсионного возраста успешно трудятся в этих компаниях, ведь им до пенсии ещё ого-го сколько трудится придётся
andreyoo 31 июля 2018 | 14:26
Около трети работодателей в России в случае принятия пенсионной реформы не намерены трудоустраивать людей, почти достигших возраста выхода на пенсию
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Тема не раскрыта.
- А сейчас эта треть работодателей готова трудоустраивать?
- А в других странах о чем говорят данные опросы?
При этом в большинстве компаний, участвовавших в опросе, доля сотрудников предпенсионного возраста не превышает 20%.
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А сколько она должна превышать?
Если предпенсионный возраст 5 лет, а люди работают примерно от 20 до 60, то в предпенсионном возрасте 12,5% работающих. А реально и меньше, все же кто-то не доживает. Так что даже старанно большой показатель.
tv_victim 31 июля 2018 | 14:28
Эти "российские компании", кроме присосавшихся к бюджету и возглавляемых детишками "кого надо" сами на ладан дышат.... Не сегодня, так завтра начнется массовое закрытие этих компашек.... У народа нет денег, а значит люди не могут покупать продукцию или услуги компаний. А правительство с упорством идиота продолжает бороться за дальнейшее снижение покупательной способности населения, то есть уничтожает конечный спрос. А конечный спрос и есть единственный и неповторимый источник денег на всех предыдущих этапах производства и движения товара.... Кароч, если и дальше эти гении будут так рулить - экономика просто схлопнется.....
vlabumur 31 июля 2018 | 14:30
Капитализм это жесткая конкуренция. как говорил Гоголь; *............больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Всё сделаешь и всё прошибешь на свете копейкой".
И в споре денег и закона всегда в конечном итоге побеждают деньги.
wuwer 31 июля 2018 | 14:35
vlabumur: ))) Это вы где капитализм разглядели...
паханат - не есть капитализм
rus095 31 июля 2018 | 14:33
ну так и будет- никто не будет принимать на работу людей после 50-55 лет. Так и будут эти бедолаги мучаться и пенсию еще лет через 10 и на работу никто не возьмет.
croaker 31 июля 2018 | 14:38
Вот именно! И будут находить тысячи причин,чтобы саботировать правительственные думки.