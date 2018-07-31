В Пакистане спасли российского альпиниста, который неделю был заблокирован на склоне горы
Состояние здоровья россиянина не вызывает опасений.
Альпинисту из Петербурга Александру Гукову пришлось провести семь дней на высоте больше шести тысяч метров. Спасательная операция затянулась из-за плохой погоды. Наконец, сегодня его сняли со склона и доставили в госпиталь города Скарду. Об этом в эфире телеканала РБК рассказал старший координатор спасательного отряда Федерации альпинизма России Алексей Овчинников.
Гуков совершал восхождение на вершину горы Латок-1, которая расположена на высоте больше семи тысяч метров. Его напарником был альпинист Сергей Глазунов. Они решили достичь вершины по северному гребню, который до сих пор никому не удавалось преодолеть. 25 июля во время восхождения Глазунов сорвался и погиб, а Гуков остался на большой высоте без припасов и горелки. Ему удалось отправить СМС с просьбой о помощи и разбить палатку, в которой он ждал спасателей.
Команда российских альпинистов, включая Александра Гукова, пыталась покорить Латок-1 еще в прошлом году, но тогда восхождение также завершилось неудачей.
Комментарии2
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opponent70 31 июля 2018 | 14:33
Рисковать жизнью, непонятно ради чего... Вот если бы в борьбе с озёрной сворой, это был бы поступок! А лезть на скалу - дешевле повеситься!
andy116k 31 июля 2018 | 14:35
Сначала люди развлекаются, а потом грузят своими проблемами кучу других людей.