Заключённые ярославской колонии №8 объявили голодовку
Заключённые ярославской колонии №8 объявили голодовку. В ней участвуют около 10 осуждённых, в том числе, Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии №1. Основное требование – решение бытовых проблем. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомлённый источник.
Пресс-служба ФСИН сообщает, что причиной голодовки стало требование создания льготных условий отбывания наказания.
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что сегодня приедет в колонию, чтобы разобраться в том, что там происходит. По словам Бабуркина, конфликт носит бытовой характер.
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключённым Евгением Макаровым, которого пытали в ярославской колонии. «Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову, его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», — заявил Максименко в эфире радио «Говорит Москва». Чиновник пообещал, что все сотрудники колонии, которые участвовали в избиении Макарова, будут наказаны и уволены. «Наша служба должна быть открытой. Мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — добавил Максименко.
Бесполезно менять руководство ФСИН, нужно пробуждать сознательность у сотрудников низшего звена, которые непосредственно общаются с заключенными, считает журналист Московского Комсомольца, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева
Зачастую, добавила Ева Меркачева, в тюремщики идут люди, которые не смогли устроиться на более престижную работу.
Нет необходимости вновь менять руководство ФСИН, надо менять всю пенитенциарную систему в целом, считает председатель экспертного совета при комитете СФ по конституционному законодательству Александр Башкин.
Напомним, что Совет федерации предложил проект реформы службы ФСИН, который предполагает ее разделение на два ведомства — гражданское и силовое. Экономикой, перевоспитанием и ресоциализацией заключенных займется федеральное агентство при Минюсте, а охрана вместе со спецподразделениями ФСИН перейдет к Росгвардии.
Минюст намерен до конца года внести в Госдуму закон о компенсациях за ненадлежащие условия содержания под стражей. Чиновники прямо признают, что этот документ призван остановить поток жалоб от российских заключенных в Страсбург. Об этом пишет газета КоммерсантЪ.
Текст законопроекта размещен на федеральном портале проектов нормативных актов. Вероятно, он будет еще дорабатываться. Документ был подготовлен в конце 2015 года.
Комментарии5
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olegleon 31 июля 2018 | 14:08
замдиректора извиняется перед рецидивистом. дожили!
blinorozhiy_chmo 31 июля 2018 | 14:12
Свободу рецидивистам-уголовникам!
Всех их - кандидатами на ближайшие выборы от либеральной оппозиции!!
Всех - в пятизвёздочные отели!!!
tks 31 июля 2018 | 14:22
Вот же негодяй! Перед ним сам Главный Кум над всеми Кумами извинился, а он в ответ - голодовку!
Сразу видно - рецидивист!!
vasya_von_smetankin 31 июля 2018 | 14:30
Наверняка, эти продавшиеся за доллары заключённые, хотят создать в самом сердце России, на территории православно-ярославской Исправительной Колонии очередную базу НАТО!
Не забудем, не допустим, не простим!
croaker 31 июля 2018 | 14:34
Ну, более престижная работа - в смысле ничего неделания при отсутствии интеллекта - ежели только оплачиваемым депутатом, не все же могут стать журналистами МК и жить в столице.
Даже смешно,как все зашевелились в этом исправительном гадюшнике и забегали,создавая видимость какой-то деятельности.А через пару месяцев снова всё будет спокойно в их сплоченных рядах,всё по-прежнему. Традиция однако -
проводить этакие показные месячники исправлений и совершенствований,вроде как вонючую свалку дезодорантом побрызгать. И что-то ещё случится,отвлекая навсегда общественное мнение и переключая его на другое ЧП и в другом месте.