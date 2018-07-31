Заключённые ярославской колонии №8 объявили голодовку. В ней участвуют около 10 осуждённых, в том числе, Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии №1. Основное требование – решение бытовых проблем. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомлённый источник.

Пресс-служба ФСИН сообщает, что причиной голодовки стало требование создания льготных условий отбывания наказания.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что сегодня приедет в колонию, чтобы разобраться в том, что там происходит. По словам Бабуркина, конфликт носит бытовой характер.

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключённым Евгением Макаровым, которого пытали в ярославской колонии. «Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову, его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», — заявил Максименко в эфире радио «Говорит Москва». Чиновник пообещал, что все сотрудники колонии, которые участвовали в избиении Макарова, будут наказаны и уволены. «Наша служба должна быть открытой. Мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — добавил Максименко.

Бесполезно менять руководство ФСИН, нужно пробуждать сознательность у сотрудников низшего звена, которые непосредственно общаются с заключенными, считает журналист Московского Комсомольца, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева

Зачастую, добавила Ева Меркачева, в тюремщики идут люди, которые не смогли устроиться на более престижную работу.

Нет необходимости вновь менять руководство ФСИН, надо менять всю пенитенциарную систему в целом, считает председатель экспертного совета при комитете СФ по конституционному законодательству Александр Башкин.

Напомним, что Совет федерации предложил проект реформы службы ФСИН, который предполагает ее разделение на два ведомства — гражданское и силовое. Экономикой, перевоспитанием и ресоциализацией заключенных займется федеральное агентство при Минюсте, а охрана вместе со спецподразделениями ФСИН перейдет к Росгвардии.

Минюст намерен до конца года внести в Госдуму закон о компенсациях за ненадлежащие условия содержания под стражей. Чиновники прямо признают, что этот документ призван остановить поток жалоб от российских заключенных в Страсбург. Об этом пишет газета КоммерсантЪ.

Текст законопроекта размещен на федеральном портале проектов нормативных актов. Вероятно, он будет еще дорабатываться. Документ был подготовлен в конце 2015 года.