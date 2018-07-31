Представитель ОНК считает, что смена руководства ФСИН не принесет должного результата

Первый заместитель председателя ОНК, журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева считает, что смена руководства ФСИН не принесет должного результата, необходимо воспитывать сознательность сотрудников всей пенитенциарной системы. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Никто зачастую не знает, что происходит в регионах, где к приезду начальства хоть как-то готовятся в колониях, но после все возвращается, как было раньше. Здесь дело как раз в воспитании чувства ответственности, необходимо сделать так, чтобы людям реально было стыдно за то, что они делают. Если они будут понимать, что они порочат и честь службы, и честь офицерского мундира, что кого-то бить, обращаться к кому-то неуважительно — это неэтично, невоспитанно, что так не должно быть», — сказала она.

Зачастую, добавил Е.Меркачева, в тюремщики идут люди, «не имеющие высшего образования», которые не смогли устроиться на более престижную работу.

«Вообще, профессия тюремщика у нас совсем непрестижная, хотя во многих странах быть сотрудником такой пенитенциарной службы — это очень почетно», — заключила она.

Ранее в сети появилось видео о пытках в ярославской колонии летом 2017 года, что вызвало большой резонанс. Возбуждено уголовное дело. Арестованы семь сотрудников колонии. Замначальника колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.