Представитель ОНК считает, что смена руководства ФСИН не принесет должного результата
Первый заместитель председателя ОНК, журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева считает, что смена руководства ФСИН не принесет должного результата, необходимо воспитывать сознательность сотрудников всей пенитенциарной системы. Такое мнение она высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Никто зачастую не знает, что происходит в регионах, где к приезду начальства хоть как-то готовятся в колониях, но после все возвращается, как было раньше. Здесь дело как раз в воспитании чувства ответственности, необходимо сделать так, чтобы людям реально было стыдно за то, что они делают. Если они будут понимать, что они порочат и честь службы, и честь офицерского мундира, что кого-то бить, обращаться к кому-то неуважительно — это неэтично, невоспитанно, что так не должно быть», — сказала она.
Зачастую, добавил Е.Меркачева, в тюремщики идут люди, «не имеющие высшего образования», которые не смогли устроиться на более престижную работу.
«Вообще, профессия тюремщика у нас совсем непрестижная, хотя во многих странах быть сотрудником такой пенитенциарной службы — это очень почетно», — заключила она.
Ранее в сети появилось видео о пытках в ярославской колонии летом 2017 года, что вызвало большой резонанс. Возбуждено уголовное дело. Арестованы семь сотрудников колонии. Замначальника колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.
Комментарии15
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yralez 31 июля 2018 | 13:44
Дура или издевается ?
rampa 31 июля 2018 | 13:56
yralez: ну если воспитание будет таким же, каким сотрудники ФСИН "воспитывают" арестованных, то может и поможет
opponent70 31 июля 2018 | 14:40
yralez: Купленная!!!
\\\Замначальника колонии Иван Калашников отправлен под домашний арест.\\\
Его надо было в камеру к избитым зэкам посадить, хотя бы на неделю! Перевоспитался бы за несколько часов!
olegleon 31 июля 2018 | 13:45
"необходимо сделать так, чтобы людям реально было стыдно за то, что они делают"
это она про преступников? так им плевать на всё. если в 25 лет уже 5 приговоров, то только пожизненный срок может оградить от таких преступников нормальных граждан. но власть боится это делать
rampa 31 июля 2018 | 14:10
olegleon: а как оградить людей от садистов?
olegleon 31 июля 2018 | 14:29
rampa: если 3-4 срок, то только пожизненное может оградить
buzukin1912 31 июля 2018 | 13:51
Введение института пожизненной каторги решит системную проблему улучшения системы исполнения наказаний. Главное, штобы пожизненное наказание не оказалось очень длинным. Как у чеченского Тракториста с пластиной в башке - ну если кто помнит.
vsokolov 31 июля 2018 | 13:53
Единственный способ что-то изменить, это общественный контроль и пресса. И уголовное преследование пойманных садистов - тюремщиков.
amarnsky 31 июля 2018 | 14:12
vsokolov: а разве еще нет общественного контроля? Какой кашмар.... 30 лет как победила демократия - а народ ничего не контролирует? Что случилось?
vsokolov 31 июля 2018 | 14:13
vsokolov: Однако это не значит, что журналисты должны взахлеб писать об очередном, объявившем голодовку с такими-то и такими-то политическими требованиями. Речь идет о нарушении закона о содержании заключенных, а не о их бредовых идеях.
seryj_wolk 31 июля 2018 | 13:56
В такой сильно пораженной системе следует массово рубить головы и головки начальства всех уровней, чтобы те на которых они держались, тряслись от страха за свою свободу и жизненный уровень. Спецпрокурор вроде Мюллера мог бы решить проблему, но Мюллеров в рфии не делают. В ней только коррупционеры и задолизы. А ворон ворону, как известно, глаз не выклюет.
tks 31 июля 2018 | 13:58
Вся правоохранительная система страны настолько прогнила, деформировалась и деградировала, что её не улучшать и даже не реформировать нужно, а сносить. Как в своё время Саакашвили снёс всю правоохранительную систему Грузии и создал полицию заново.
Но при нынешнем оккупационном режиме этого не будет, т.к. страх перед тюрьмой и её ужасами - Главная Скрепа путизма, её главный управленческий механизм.
koshkaedu 31 июля 2018 | 14:02
Она мечтает построить один-единственный оазис под названием ФСИН во огрооомной пустыне? Не получится.
gencek 31 июля 2018 | 14:12
Правильно.
Всех тюремщиков в Смольный , на курсы благородных девиц, пусть там лет пять поучатся как надо обращаться с заключенными, а пока все тюрьмы закрыть, а воров и убийц распустить по домам.
wuwer 31 июля 2018 | 14:38
Так их уже 100 лет в таком русле воспитывали и отбирали...селекция палачей
Только полная замена персонала...
и то надо ждать, когда вырастит следующее поколение с другими моральными принципами