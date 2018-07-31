Треть российских компаний не готовы принимать на работу людей предпенсионного возраста
Треть российских компаний не готовы принимать на работу людей предпенсионного возраста, — показал опрос Института Адизеса — это международная консалтинговая компания в области менеджмента. 32% российских компаний готовы нанимать таких людей только в случае их высокой квалификации.
При этом 25% работодателей не предлагают своим пожилым сотрудникам уходить, считая, что квалификация не зависит от возраста, — сообщает РБК.
Комментарии6
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max3446 31 июля 2018 | 13:45
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО): претензии Киева к Москве по поводу необоснованного ограничения импорта вагонов украинского производства третейская группа ВТО признала несправедливыми. Это уже второе за месяц решение в пользу России по спору между двумя государствами.
По уверениям Киева, якобы необоснованное ограничение импорта железнодорожных вагонов и стрелочных переводов украинского производства повлекло серьёзные финансовые потери.
Однако третейская группа ВТО признала претензии Киева несправедливыми.
Как регулярно майданутых кастрюлеголовых регулярно в навоз по самую макушку опускает прям любо дорого смотреть. Кстати почему на Эхе этой новости нет, это ж победа России
kukrynx 31 июля 2018 | 14:14
max3446: В огороде бузина, а в Киеве дядька
yralez 31 июля 2018 | 13:46
И вы верите ?
А не тому, что все поголовно будут вышвыривать стариков ?.
gencek 31 июля 2018 | 14:04
Херня какая то.
Реально после 45 лет уже нигде на работу не берут, молодые парни идут на любую работу - в грузчики, водители, охранники , лишь бы как то выжить.
Эти уроды из Кремля что не видят что в России нет достойной работы, по специальности без взятки или по блату хрен куда устроишься ...
Единственный выход - бежать из этого гадюшника.
kukrynx 31 июля 2018 | 14:11
gencek: Эти уроды всё видят, но их не волнуют проблемы молодых
andre_klimov 31 июля 2018 | 14:22
gencek:
"Проблемы негров шерифа не волнуют"