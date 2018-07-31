Треть российских компаний не готовы принимать на работу людей предпенсионного возраста, — показал опрос Института Адизеса — это международная консалтинговая компания в области менеджмента. 32% российских компаний готовы нанимать таких людей только в случае их высокой квалификации.

При этом 25% работодателей не предлагают своим пожилым сотрудникам уходить, считая, что квалификация не зависит от возраста, — сообщает РБК.