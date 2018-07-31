В Пакистане спасли российского альпиниста Александра Гукова. В российском посольстве сообщили, что Гуков госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

Как сообщает РИА, альпинисты Александр Гиков и Сергей Глазунов приняли решение вдвоем покорить вершину. На спуске у них возникли проблемы. Глазунов погиб – он сорвался вместе со снаряжением, Гукову несколько дней пришлось ждать помощи на горе — вертолеты туда не могли добраться из-за погодных условий.