Наземный пешеходный мост обрушился в результате ДТП в районе города Пушкино в Московской области
Наземный пешеходный мост обрушился в результате ДТП в районе города Пушкино в Московской области. Движение на этом участке Ярославского шоссе перекрыто в обе стороны. Как сообщили в МЧС, самосвал врезался в опору наземного пешеходного моста, у грузовика самопроизвольно поднялся кузов, и мост рухнул.
По предварительным данным, погибших нет. Пострадал один человек – водитель. Сервис Яндекс-пробки сообщает, что движение по Ярославскому шоссе в районе Пушкино крайне затруднено, объезд организован через Пушкино и Мытищи.
Комментарии3
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sergo_25_26 31 июля 2018 | 13:39
Слава аллаху что не крымский. До октября должен простоять. Аллаху акбар.
olegleon 31 июля 2018 | 13:42
"Пострадал один человек – водитель"
это точно. ему же теперь оплачивать последствия ДТП.
и что это за такие автономные самосвалы, которые сами научились поднимать кузов?!
pilpelzaken 31 июля 2018 | 14:03
olegleon: //и что это за такие автономные самосвалы, которые сами научились поднимать кузов?! //
А это - такие же, как автономный автобус, который САМ отъезжает от стоянки, САМ въезжает в подземный переход, САМ убивает четырех человек и калечит еще несколько...
Правда, потом выясняется, что "образцовый", непьющий водитель с 20-летним стажем почему-то (!?!) перепутал педали и начисто забыл предназначение руля и тормозов... но это - уже потом, а вначале - виноват "автономный, непослушный" автобус (самосвал, самолет, подводная лодка, и т.п.)..