Наземный пешеходный мост обрушился в результате ДТП в районе города Пушкино в Московской области. Движение на этом участке Ярославского шоссе перекрыто в обе стороны. Как сообщили в МЧС, самосвал врезался в опору наземного пешеходного моста, у грузовика самопроизвольно поднялся кузов, и мост рухнул.



По предварительным данным, погибших нет. Пострадал один человек – водитель. Сервис Яндекс-пробки сообщает, что движение по Ярославскому шоссе в районе Пушкино крайне затруднено, объезд организован через Пушкино и Мытищи.