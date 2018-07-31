Неизвестные пригрозили взломать навигационные системы аэропорта «Домодедово», если им не заплатят выкуп

Это уже вторая угроза за последнюю неделю, которая поступает руководству воздушной гавани.

«Домодедово» вновь шантажируют – злоумышленники потребовали перевести им выкуп в биткоинах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта. Требуемая сумма не называется. Собеседник агентства добавил, что в аэропорту усилены меры безопасности и контроля, в том числе защита внешних и внутренних компьютерных сетей. В пресс-службе «Домодедово» заверили, что угрозы безопасности пассажиров и работе аэропорта нет.

Письмо с похожими угрозами пришло на электронную почту контакт-центра аэропорта в середине прошлой недели. Авторы послания заявили, что могут удаленно вмешаться и навредить работе навигационной аппаратуры аэропорта. В качестве выкупа они потребовали несколько сотен биткоинов. Тогда безопасность воздушной гавани также была усилена, но ни о каких попытках провести хакерскую атаку больше не сообщалось.

Ранее источник «Ведомостей» заявил, что подобные «пранковые угрозы» приходят администрации аэропорта «через день».