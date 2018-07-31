Заместитель директора ФСИН извинился перед заключённым Евгением Макаровым, которого пытали в ярославской колонии
«Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову, его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», — заявил Валерий Максименко в эфире радио «Говорит Москва».
Чиновник пообещал, что все сотрудники колонии, которые участвовали в избиении Макарова, будут наказаны и уволены. «Наша служба должна быть открытой. Мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — добавил Максименко.
Нет необходимости вновь менять руководство ФСИН, надо менять всю пенитенциарную систему в целом, считает председатель экспертного совета при комитете СФ по конституционному законодательству Александр Башкин.
Напомним, что Совет федерации предложил проект реформы службы ФСИН, который предполагает ее разделение на два ведомства — гражданское и силовое. Экономикой, перевоспитанием и ресоциализацией заключенных займется федеральное агентство при Минюсте, а охрана вместе со спецподразделениями ФСИН перейдет к Росгвардии.
Комментарии9
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danko_voila 31 июля 2018 | 13:05
А бабка данко1 изверится? Наша паникерша.
astet 31 июля 2018 | 13:16
danko_voila: а вот если Путину
его мужское достоинство пару раз прищемить дверью,
устроит его простое извинение?
А почему тогда Макарова должно оно удовлетворить???
plank1957 31 июля 2018 | 13:08
И сколько стоят извинения замдиректора ФСИН?
luger_max_otto 31 июля 2018 | 13:10
Дешево. Она лоукостер.
plank1957 31 июля 2018 | 13:24
luger_max_otto:
Да? А вот по размерам их квартир и поместий этого не скажешь.
luger_max_otto 31 июля 2018 | 13:26
Берут много, отдают шиш.
dwon 31 июля 2018 | 13:10
Экономикой, перевоспитанием и ресоциализацией заключенных займется федеральное агентство при Минюсте, а охрана вместе со спецподразделениями ФСИН перейдет к Росгвардии.
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Не веря я, что что-то там поменяется. Там весь этот ГУЛАГ надо отправлять в утиль и набирать новых людей из Европы. И чтоб у них учились наши, которые не имели контакта с гулаговцами. Иначе болезнь не излечить.
irinakingsize1 31 июля 2018 | 13:25
Ни строчки без брызг интеллекта.
1)\\Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», — заявил Валерий Максименко в эфире радио «Говорит Москва».\\
А че, они по старинной ментовской привычке, пытали уже будучи "бывшими"?
2) \\Чиновник пообещал, что все сотрудники колонии, которые участвовали в избиении Макарова, будут наказаны и уволены.\\
Товарищ, вы же уже за "бывших "коллег извинились. По второму разу увольнять будете?
3) \\Наша служба должна быть открытой. Мы не собираемся выгораживать честь мундира.\\
То есть в пытошные теперь будет открыт свободный доступ?
И как можно выгораживать честь мундира? Она либо есть ,либо ее нет. Если нет, то и выгораживать нечего.
4) \\И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — добавил Максименко.\\
Странно, но мне приходится напоминать господину Максименко, что когда совершается преступление,нужно не освобождаться от преступника, а судить и сажать по степени тяжести.
5) \\Нет необходимости вновь менять руководство ФСИН, надо менять всю пенитенциарную систему в целом, считает председатель экспертного совета при комитете СФ по конституционному законодательству Александр Башкин.\\
Ну да, руководство ФСИН пусть пока посидит на местах, а мы попробуем изменить пенитенциарную систему локально от системы в целом.Ну если не получится, то звиняйте.
6) \\охрана вместе со спецподразделениями ФСИН перейдет к Росгвардии.\\
И что это даст? Ну, обменяются опытом. Я даже не знаю, у кого мастерство выше.
Я в детстве не понимала пословицу"Язык без костей". А ведь и правда-без костей
kaplan911 31 июля 2018 | 13:28
«Наша служба должна быть открытой. Мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — добавил Максименко. \\
Судить их нужно......и посадить к тем на зоне, над которыми они издевались!!!
А этот урюк заместитель НЕ ЗНАЛ, что творится в его ведомстве?!
Его тоже на зону......