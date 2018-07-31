Заместитель директора ФСИН извинился перед заключённым Евгением Макаровым, которого пытали в ярославской колонии

«Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову, его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», — заявил Валерий Максименко в эфире радио «Говорит Москва».

Чиновник пообещал, что все сотрудники колонии, которые участвовали в избиении Макарова, будут наказаны и уволены. «Наша служба должна быть открытой. Мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — добавил Максименко.

Нет необходимости вновь менять руководство ФСИН, надо менять всю пенитенциарную систему в целом, считает председатель экспертного совета при комитете СФ по конституционному законодательству Александр Башкин.

Напомним, что Совет федерации предложил проект реформы службы ФСИН, который предполагает ее разделение на два ведомства — гражданское и силовое. Экономикой, перевоспитанием и ресоциализацией заключенных займется федеральное агентство при Минюсте, а охрана вместе со спецподразделениями ФСИН перейдет к Росгвардии.