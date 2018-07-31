Один человек пострадал при обрушении моста в Подмосковье
Правоохранители проводят проверку, чтобы установить причины аварии, — заявил агентству ТАСС дежурный пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Дмитрий Крысан.
-На 31 километре Ярославского шоссе (трасса М8 «Холмогоры») водитель, управляя грузовым транспортным средством, совершил наезд на опорную балку надземного пешеходного моста. В результате произошло его обрушение. Пути объезда возможны по Осташковскому шоссе и через города Королев и Ивантеевка. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будут уточнения, что явилось причиной ДТП
Движение по трассе заблокировано в обе стороны. Как сообщили в пресс-службе Росавтодора, в ближайшее время специалисты начнут разбор завалов.
Движение в обе стороны на участке Ярославского шоссе полностью перекрыто после обрушения моста из-за наезда грузовика, у которого самопроизвольно поднялся кузов. Водителям рекомендовано обьезжать место происшествия, сообщила представитель ГУ МВД Татьяна Петрова.
Рухнувший переход на Ярославском шоссе уберут с помощью тяжелого крана.
Комментарии5
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vasya_von_smetankin 31 июля 2018 | 13:10
Интересно, "Керченский мост" строился теми же людьми и по тем же технологиям?
alexey_x 31 июля 2018 | 13:19
vasya_von_smetankin: Да за рулём похоже гастер-нелегал из незалежной сидел, вот и решил отомстить за Керченский мост, предварительно наложив в штаны, чтобы грознее казаться
pasokolov 31 июля 2018 | 13:25
Ох... помню в начале 2000х как у грузовика прднялся кузов когда он проезжал под трамвайными проводами... (проезжал мимо Администрации президента).. Феереврк от собранных проводов был шикарный... ГИБДДшник с начала похоже свисток проглотил от неожиданности... потом засвиристел как соловей разбойник, водитель ошалело вылетел из машины, ударился в бега, но был настигнут... А какие образцы "великого и могучего" (с интонацией от удивленного до восхищенного) раздавались со стороны курящих сотрудников АП..
sadda 31 июля 2018 | 13:25
Это что за мост что разрушился от самопроизвольно поднявшегося кузова?!
hello_kitty 31 июля 2018 | 13:29
интересно, а сколько грузовиков надо подогнать к кремлю, чтобы он обрушился?