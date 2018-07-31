Один человек пострадал при обрушении моста в Подмосковье

Правоохранители проводят проверку, чтобы установить причины аварии, — заявил агентству ТАСС дежурный пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Дмитрий Крысан.

-На 31 километре Ярославского шоссе (трасса М8 «Холмогоры») водитель, управляя грузовым транспортным средством, совершил наезд на опорную балку надземного пешеходного моста. В результате произошло его обрушение. Пути объезда возможны по Осташковскому шоссе и через города Королев и Ивантеевка. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будут уточнения, что явилось причиной ДТП

Движение по трассе заблокировано в обе стороны. Как сообщили в пресс-службе Росавтодора, в ближайшее время специалисты начнут разбор завалов.

Движение в обе стороны на участке Ярославского шоссе полностью перекрыто после обрушения моста из-за наезда грузовика, у которого самопроизвольно поднялся кузов. Водителям рекомендовано обьезжать место происшествия, сообщила представитель ГУ МВД Татьяна Петрова.

Рухнувший переход на Ярославском шоссе уберут с помощью тяжелого крана.