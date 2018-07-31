Сенатор Башкин считает, что нет необходимости менять руководство ФСИН, а надо менять всю пенитенциарную систему
Председатель экспертного совета при комитете по конституционному законодательству Совета Федерации РФ Александр Башкин считает, что нет необходимости менять руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а надо менять всю пенитенциарную систему в целом. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Нужно менять, если есть устойчивые как правовые, так и неправовые изменения в среде, а смена руководства ФСИН не особо поможет. Нужно менять саму среду, правовую регулирование этой среды, менять изнутри отношение, начиная от законодательной базы, заканчивая той самой тюремной субкультурой — это более эффективный способ», — сказал он.
По мнению А.Башкина, есть более компетентные организации, которые должны разобраться в ситуации и принять обоснованное решение о замене руководства ФСИН.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разделить ФСИН на гражданскую и силовую части после выхода в СМИ видеоролика с пытками заключенного в Ярославской колонии. Экономикой, перевоспитанием и ресоциализацией заключенных займется федеральное агентство при Минюсте, а охрана вместе со спецподразделениями ФСИН перейдет к Росгвардии.
Комментарии7
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buzukin1912 31 июля 2018 | 12:59
Это точно! Нужно вернуть понятие пожизненной каторги для рецидивистов и врагов народа, иностранных агентов и наркодилеров. Глядишь, никому туда и не захочется...
kazlevich1949 31 июля 2018 | 13:02
Ну, таки как в России говорят: от тюрьмы и сумы никто не застрахован, то вот почему бы особо "башковитым" сенаторам заранее для себя любимых и тут заранее "соломки ни подстелить"?
ly4_sveta 31 июля 2018 | 13:07
Рыба гниет с головы. А почему же это руководство
не меняло всю свою прогнившую систему, всю эту
субкультуру, все эти отношения изнутри, всю эту
жестокую и бесчеловечную среду? Захотели бы, давно
бы навели порядок. Сами такие.
plank1957 31 июля 2018 | 13:12
Менять надо не пенитенциарную систему, а все государство, точнее заново создавать.
mamiluk 31 июля 2018 | 13:12
Менять режим ничего не будет-не для того эта система создавалось, чтобы что-то в ней что-то менять их вполне устраивает то, что оно представляет...Для преступного режима ГУЛАГи-это их детище....с карцерами, унижениями,пытками...
agamasat 31 июля 2018 | 13:22
Проблема более глубока, чем кажется - она пронизывает все основы государственных институтов Российской Федерации, проявляясь от межличностных отношений до внешней политики. Захват Крыма и создание Лугандона с попыткой распространить его на всю территорию Украины, агрессивная внешняя политика, ненависть к Западу и устройство всяких подлянок - это все звенья одной цепи, определяющей те самые скрепы отношений и к собственным гражданам. "Ты чей, холоп, будешь?" - это буквально висит в воздухе, где появляется кремлевский чиновник.
rash 31 июля 2018 | 13:22
Ага, у сенаторов очко жим-жим, начали понимать, что сами могут попасть в пыточную.