Сенатор Башкин считает, что нет необходимости менять руководство ФСИН, а надо менять всю пенитенциарную систему

Председатель экспертного совета при комитете по конституционному законодательству Совета Федерации РФ Александр Башкин считает, что нет необходимости менять руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а надо менять всю пенитенциарную систему в целом. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Нужно менять, если есть устойчивые как правовые, так и неправовые изменения в среде, а смена руководства ФСИН не особо поможет. Нужно менять саму среду, правовую регулирование этой среды, менять изнутри отношение, начиная от законодательной базы, заканчивая той самой тюремной субкультурой — это более эффективный способ», — сказал он.

По мнению А.Башкина, есть более компетентные организации, которые должны разобраться в ситуации и принять обоснованное решение о замене руководства ФСИН.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разделить ФСИН на гражданскую и силовую части после выхода в СМИ видеоролика с пытками заключенного в Ярославской колонии. Экономикой, перевоспитанием и ресоциализацией заключенных займется федеральное агентство при Минюсте, а охрана вместе со спецподразделениями ФСИН перейдет к Росгвардии.