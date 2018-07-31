Премьер-министр Литвы Саулис Сквярнялис предложил гражданам страны не пользоваться сервисом Яндекс-Такси, который начал работать в республике на прошлой неделе. Он считает, что это небезопасно, поскольку сервис собирает личные данные.

Премьер добавил, что ожидает заключения по этому поводу департамента по безопасности.

Ранее против Яндекс-Такси выступили мэр Вильнюса, министерство обороны Литвы, а также Литовский национальный центр кибернетической безопасности.

В свою очередь, в пресс-службе компании заявили, что обработку и хранение данных производят в соответствии с законодательными нормами ЕС. Яндекс-Такси сейчас работает в 11 странах мира, в том числе, в Латвии и Эстонии.