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12:30, 31 июля 2018

Премьер-министр Литвы Саулис Сквярнялис предложил гражданам страны не пользоваться сервисом Яндекс-Такси

Премьер-министр Литвы Саулис Сквярнялис предложил гражданам страны не пользоваться сервисом Яндекс-Такси, который начал работать в республике на прошлой неделе. Он считает, что это небезопасно, поскольку сервис собирает личные данные.

Премьер добавил, что ожидает заключения по этому поводу департамента по безопасности.

Ранее против Яндекс-Такси выступили мэр Вильнюса, министерство обороны Литвы, а также Литовский национальный центр кибернетической безопасности.

В свою очередь, в пресс-службе компании заявили, что обработку и хранение данных производят в соответствии с законодательными нормами ЕС. Яндекс-Такси сейчас работает в 11 странах мира, в том числе, в Латвии и Эстонии.

Комментарии

6

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snikkersnepper 31 июля 2018 | 12:43

Вам смешно, а литовцам с этим жить....

nitsahon 31 июля 2018 | 12:44

так чего уж там мелочиться? пусть выступают с рекомендациями не пользоваться ни одним из агрегаторов такси(а не только Яндекс-такси)… ради политики- чего ни сделаешь... а потребители - пусть страдают...

jamba 31 июля 2018 | 12:53

Ну, ы нынешней ситуации "холодной войны", вполне логично! Все очень просто - когда вы пользуетесь такси, которое администрируется с помощью GPRS -технологии ( или любой другой спутниковой системой), ваши маршруты не просто отслеживаются и запоминаются, эта информация способна давать оперативную картину передвижений, в том числе, к объектам ,которые могут интересовать спецслужбы! Проще говоря, внедряя на какую то территорию машины такси, фактически вы внедряете камеры слежения;)))))

skuull 31 июля 2018 | 13:02

jamba: Ну прям каждый литовец только и делает, что по секретным объектам ездит...
Если есть кому, что скрывать тот пусть и ездит на автобусе.

kamen_12 31 июля 2018 | 13:22

jamba: Гугл тоже следит внимательно, на Крите пользовался навигацией Гугл, присылали сообщения подправить маршрут. Либо сами не уверены в дорогах, либо следят.

stakanoff 31 июля 2018 | 12:53

Лошадь + коляска. Дешево и сердито!

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