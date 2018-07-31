Премьер-министр Литвы Саулис Сквярнялис предложил гражданам страны не пользоваться сервисом Яндекс-Такси
Премьер-министр Литвы Саулис Сквярнялис предложил гражданам страны не пользоваться сервисом Яндекс-Такси, который начал работать в республике на прошлой неделе. Он считает, что это небезопасно, поскольку сервис собирает личные данные.
Премьер добавил, что ожидает заключения по этому поводу департамента по безопасности.
Ранее против Яндекс-Такси выступили мэр Вильнюса, министерство обороны Литвы, а также Литовский национальный центр кибернетической безопасности.
В свою очередь, в пресс-службе компании заявили, что обработку и хранение данных производят в соответствии с законодательными нормами ЕС. Яндекс-Такси сейчас работает в 11 странах мира, в том числе, в Латвии и Эстонии.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
snikkersnepper 31 июля 2018 | 12:43
Вам смешно, а литовцам с этим жить....
nitsahon 31 июля 2018 | 12:44
так чего уж там мелочиться? пусть выступают с рекомендациями не пользоваться ни одним из агрегаторов такси(а не только Яндекс-такси)… ради политики- чего ни сделаешь... а потребители - пусть страдают...
jamba 31 июля 2018 | 12:53
Ну, ы нынешней ситуации "холодной войны", вполне логично! Все очень просто - когда вы пользуетесь такси, которое администрируется с помощью GPRS -технологии ( или любой другой спутниковой системой), ваши маршруты не просто отслеживаются и запоминаются, эта информация способна давать оперативную картину передвижений, в том числе, к объектам ,которые могут интересовать спецслужбы! Проще говоря, внедряя на какую то территорию машины такси, фактически вы внедряете камеры слежения;)))))
skuull 31 июля 2018 | 13:02
jamba: Ну прям каждый литовец только и делает, что по секретным объектам ездит...
Если есть кому, что скрывать тот пусть и ездит на автобусе.
kamen_12 31 июля 2018 | 13:22
jamba: Гугл тоже следит внимательно, на Крите пользовался навигацией Гугл, присылали сообщения подправить маршрут. Либо сами не уверены в дорогах, либо следят.
stakanoff 31 июля 2018 | 12:53
Лошадь + коляска. Дешево и сердито!