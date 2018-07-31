Под Екатеринбургом закрыли оздоровительный детский лагерь за нарушения санитарных правил в питании
Под Екатеринбургом закрыли оздоровительный детский лагерь за нарушения санитарных правил в питании. Директор лагеря заключил договор с расположенным неподалёку кафе, которое торгует фаст-фудом. Детей кормили сендвичами и нагетсами.
В расписании не был предусмотрен дневной сон, а туалеты не были разделены на мужские и женские, сообщает сайт «Знак.ком». Лагерь был закрыт по решению суда.
Комментарии4
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vsehporvem 31 июля 2018 | 13:03
Вот и правильно! И пусть барыги деньги вернут.
sborisych 31 июля 2018 | 13:12
Закрыли. А детей куда? Чё, эти "нарушения санитарных правил в питании" принципиально неустранимы? "Дебилы, б...дь.." \С.Лавров\
rampa 31 июля 2018 | 13:14
какая красота: "не предусмотрен дневной сон."
russky77 31 июля 2018 | 13:28
Было бы странно посреди империи зла иметь островок счастья в виде оздоровительного детского лагеря