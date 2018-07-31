Под Екатеринбургом закрыли оздоровительный детский лагерь за нарушения санитарных правил в питании. Директор лагеря заключил договор с расположенным неподалёку кафе, которое торгует фаст-фудом. Детей кормили сендвичами и нагетсами.

В расписании не был предусмотрен дневной сон, а туалеты не были разделены на мужские и женские, сообщает сайт «Знак.ком». Лагерь был закрыт по решению суда.