Жители Новосибирска написали обращение спикеру Госдумы с жалобой на депутата Госдумы Дмитрия Савельева

Жители Новосибирска написали обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину с жалобой на депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Они рассказали, что депутат строит 26-этажный жилой дом на детской площадке. На все заявления в различные инстанции жителям приходят отписки.

Между тем, они уверены, что Савельев связан со строительством этого дома, так как занимался раньше строительным бизнесом и был зятем нынешнего сенатора от Новосибирской области Надеждой Болтенко, сообщает сайт «Тайга.инфо».

В письме отмечается, что стройка идёт с нарушениями, грунтовые воды затопили подвалы ближайших домов, в квартирах появилась плесень и болеют дети.