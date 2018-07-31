Жители Новосибирска написали обращение спикеру Госдумы с жалобой на депутата Госдумы Дмитрия Савельева
Жители Новосибирска написали обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину с жалобой на депутата Госдумы Дмитрия Савельева. Они рассказали, что депутат строит 26-этажный жилой дом на детской площадке. На все заявления в различные инстанции жителям приходят отписки.
Между тем, они уверены, что Савельев связан со строительством этого дома, так как занимался раньше строительным бизнесом и был зятем нынешнего сенатора от Новосибирской области Надеждой Болтенко, сообщает сайт «Тайга.инфо».
В письме отмечается, что стройка идёт с нарушениями, грунтовые воды затопили подвалы ближайших домов, в квартирах появилась плесень и болеют дети.
Комментарии5
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luger_max_otto 31 июля 2018 | 12:38
Это нынешние депутаны, за которых голосовали граждане. Увы. Долго до граждан доходит.
vikwlad 31 июля 2018 | 12:59
А в "Спорлото" они не пробовали жаловаться?
allasc 31 июля 2018 | 12:44
плесень :))) насри соседу... это же русский мир и есть
sadda 31 июля 2018 | 12:51
А что они хотят от путинской власти? Для путирастов главное набивать свои бездонные карманы.
rash 31 июля 2018 | 12:55
Холопы барину челобитную подали.