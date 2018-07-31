В Москве суд арестовал двоих участников драки на Курском вокзале, в которой погиб болельщик ЦСКА
Лидер одной из фанатских группировок Дмитрий Денисов, а также Семен Миханов заключены под стражу на два месяца.
Миханов обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, повлекшим смерть и в групповом хулиганстве. Денисов только в групповом хулиганстве, — сообщает «Интерфакс».
Еще один участник драки, Антон Войков, помещен под домашний арест. Всего в драке участвовало около 20 человек, восемь из них задержали.
Комментарии3
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vetsurgeon 31 июля 2018 | 12:46
дикари
timbuktu 31 июля 2018 | 12:59
надёжа и опора пу в борьбе за его самое большое место под солнцем
piterjanis 31 июля 2018 | 13:15
такие же отморозки на Украине помогали Порошенко в гос перевороте.