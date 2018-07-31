В Москве суд арестовал двоих участников драки на Курском вокзале, в которой погиб болельщик ЦСКА

Лидер одной из фанатских группировок Дмитрий Денисов, а также Семен Миханов заключены под стражу на два месяца.

Миханов обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, повлекшим смерть и в групповом хулиганстве. Денисов только в групповом хулиганстве, — сообщает «Интерфакс».

Еще один участник драки, Антон Войков, помещен под домашний арест. Всего в драке участвовало около 20 человек, восемь из них задержали.