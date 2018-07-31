Информагентства сообщают, что Домодедово снова получает анонимные угрозы вмешательства в работу навигационных систем

«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщает, что аэропорт Домодедово снова получает анонимные угрозы вмешательства в работу навигационных систем. Злоумышленники требуют выкуп в биткоинах. По словам источника, в аэропорту усилены меры безопасности и контроля, в том числе, защита компьютерных сетей.

В свою очередь, в пресс-службе Домодедова заявляют, что никаких угроз безопасности пассажиров и работе аэропорта нет.

На прошлой неделе в аэропорт уже поступало электронное письмо с угрозами навредить работе навигационной аппаратуры.