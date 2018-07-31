Информагентства сообщают, что Домодедово снова получает анонимные угрозы вмешательства в работу навигационных систем
«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщает, что аэропорт Домодедово снова получает анонимные угрозы вмешательства в работу навигационных систем. Злоумышленники требуют выкуп в биткоинах. По словам источника, в аэропорту усилены меры безопасности и контроля, в том числе, защита компьютерных сетей.
В свою очередь, в пресс-службе Домодедова заявляют, что никаких угроз безопасности пассажиров и работе аэропорта нет.
На прошлой неделе в аэропорт уже поступало электронное письмо с угрозами навредить работе навигационной аппаратуры.
Комментарии1
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vasya_von_smetankin 31 июля 2018 | 12:46
Для экстренного спасения Домодедово, его необходимо немедленно передать в пользование Главного Менеджера всея Московии Игорь Иваныча и его "Роснефти".
Слава богу, в своё время "Юкос" успели таким образом спасти... как и десятки-сотни других, почти пропавших по вине их бездарных руководителей бизнесов