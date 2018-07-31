Чемпион России Локомотив избежал поражения в Уфе благодаря мастерству голкипера Маринато Гильерме

По окончании матча счет на табло был довольно унылым 0:0, но он совершенно не отражает богатства событий, которые происходили на поле. Судья Михаил Вилков не засчитал гол, забитый Эдером. Линейный арбитр неправильно определил положение вне игры и португальский форвард бил по воротам уже после свистка. После игры Президент Локомотива Илья Геркус не скрывал свое возмущения, а главный тренер клуба Юрий Семин требовал ввести в России систему видео-помощи арбитрам.

Несмотря на забитый, но не засчитанный мяч, Локомотив не владел очевидным преимуществом. Уфа нанесла больше ударов по воротам, как вообще, так и в створ и уже в добавленное время получила право на пенальти. Сильвестр Игбун затянул с разбегом, рассчитывая, что Гильерме бросится в какой-то угол, но вратарь стоял до последнего и в итоге отбил удар.

Сегодня первый тур закончится матчем Крылья Советов – ЦСКА. Билеты на эту игру в Самаре уже проданы.