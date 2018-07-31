Евросоюз расширил санкции в отношении России
На этот раз в список попали компании, участвовавшие в строительстве Крымского моста.
Евросоюз рассматривает возведение 19-километровой переправы через Керченский пролив как «ключевой символический шаг» России по закреплению контроля над аннексированным полуостровом. Строительство моста наносит ущерб территориальной целостности Украины, говорится в постановлении, опубликованном в официальном журнале Европейского союза. В связи с этим ограничительные меры вводятся против 6 компаний, причастным к проекту. Среди них «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, которые ранее попали в «черный список» Соединенных штатов. Санкции Евросоюза предусматривают замораживание активов организаций, а также запрещают европейским компаниям предоставлять им какие-либо средства.
Между тем, заказчики строительства моста уже заявили, что ограничительные меры никак не отразятся на реализации проекта — он будет завершен в срок.
Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто в середине мая. Строительство железнодорожной части переправы должно завершиться в следующем году. Стоимость проекта составила почти 230 млрд руб.
Комментарии18
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ura_123 31 июля 2018 | 12:07
Ну а чё,правильное решение.
dorin1987 31 июля 2018 | 12:44
ura_123: Сейчас прибегут ольгинские, и будут копипастить свежую редакцию методички о том, как им пофиг на санкции, умалчивая, что они же за них и платят :)
vikwlad 31 июля 2018 | 13:05
Все убытки этим 6 компаниям возместят, как всегда, российские налогоплательщики. Вован не даст соврать.
mikhail_spb_ 31 июля 2018 | 12:07
Известно, что заказчик строительства этого моста один.
Почему говорят про "заказчиков"?
sergo_25_26 31 июля 2018 | 12:13
Весело живет рассея. Скоро Сомали и Венесуэла наложат...... санкции. Куба уже положила. Дожились и довставались с колен. Стадо оленей небритых.
deda_cuki_danki 31 июля 2018 | 12:30
sergo_25_26: Дебилушка , "рассея" положила с прибором на все санкции , а вот вы убогие уСраинцы бегите жопу мойте , так как шпилить вас будут даже папуасы Новой Гвинеи . БУГАГАГАГАГАААААА
poluputing 31 июля 2018 | 12:16
всё для россиянских пенсионеров. У них теперь больше возможностей посещать Крым и отдыхать как немецкие. Наконец то догнали поверженных?
hello_kitty 31 июля 2018 | 12:22
poluputing: не совсем: вот только железнодорожную часть достроят - так сразу и догонят...
seryj_wolk 31 июля 2018 | 12:24
Глиняноногие в очередной раз укрепились, и санкции, как и всегда им не страшны в момент наложения. А через месяц-другой начнут стонать: а нас то за что? И Искандеры уже не смеются, а еле сдерживат рыдания. Думаю и против черноморских портов рфии санкции не за горами. Вот уж покрепчают!
kvasoff 31 июля 2018 | 12:26
Евресоюз уже не тот. Ни на что не влияет
mercer57 31 июля 2018 | 12:33
Вован понтанулся перед братвой и выбросил на ветер 230 млрд. ведь первый же шторм в этом месте снесёт это недоразумение в Чёрное море. Привет русским пенсионерам ! Денег нет, но вы держитесь !
vladimir1_57 31 июля 2018 | 12:35
Европидорги наложили ссанции .. ГЫ-ГЫ
А мы на них наложили сранции )
hunterhead 31 июля 2018 | 13:16
vladimir1_57: "А мы на них наложили сранции )"
Что, опять себе в штаны наложили, vladimir1_57? :-D
svoi216 31 июля 2018 | 12:45
А где там Орбан с Земаном? Мышей перестали ловить
snikkersnepper 31 июля 2018 | 12:48
Единственный заслуживающий внимания момент в этом апофигее дебилизма - это то, что Эхонько (а косвенно и ЕС) признало керченский завод Залив Россией.
Пс. Вам Роттенберг по ночам не снится, убогие? Вы ж только о нем и думаете.
nigelliri56 31 июля 2018 | 12:53
Да, однако, понты в 230 миллиардов. Я вот о чем подумал - если бы Россия жила в согласии со всем окружающим ее миром, то мост (или тоннель) через Берингов пролив уже давным давно был бы построен и, соответственно, построены были бы ж/д магистрали соединяющие Америку, Европу и Азию. Вероятно, нашлось бы достаточное количество инвесторов для такого строительства. А прокладка ж/д магистралей дала бы очень солидный толчок развитию тех территорий через которые они прошли бы, т.е. Чукотки, Сибири и Дальнего Востока. По-моему, в конце XIX века или в начале XX-го уже в тогдашней России существовали такие проекты. Но, видимо, теперь в России понты важнее какой-то экономики, даже на мост через Лену хрен забили из-за них.
vsehporvem 31 июля 2018 | 13:08
КрымНаш! Это общеизвестный факт.
aallttoo 31 июля 2018 | 13:11
Ура!!!
Санкции РФ на пользу!
От санкций РФ только крепчает!
Больше санкций хороших и разных !!!
Расейские пенсы уже окрепли до изумления