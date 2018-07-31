Z Архив новостей новости
5 18 6 3791
12:00, 31 июля 2018

Евросоюз расширил санкции в отношении России

На этот раз в список попали компании, участвовавшие в строительстве Крымского моста.

Евросоюз рассматривает возведение 19-километровой переправы через Керченский пролив как «ключевой символический шаг» России по закреплению контроля над аннексированным полуостровом. Строительство моста наносит ущерб территориальной целостности Украины, говорится в  постановлении, опубликованном в официальном журнале Европейского союза. В связи с этим ограничительные меры вводятся против 6 компаний, причастным к проекту. Среди них «Мостотрест» и  «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, которые ранее попали в «черный список» Соединенных штатов. Санкции Евросоюза предусматривают замораживание активов организаций, а также запрещают европейским компаниям предоставлять им какие-либо средства.

Между тем, заказчики строительства моста уже заявили, что ограничительные меры никак не отразятся на реализации проекта — он будет завершен в срок.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто в середине мая. Строительство железнодорожной части переправы должно завершиться в следующем году. Стоимость проекта составила почти 230 млрд руб.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

ura_123 31 июля 2018 | 12:07

Ну а чё,правильное решение.

dorin1987 31 июля 2018 | 12:44

ura_123: Сейчас прибегут ольгинские, и будут копипастить свежую редакцию методички о том, как им пофиг на санкции, умалчивая, что они же за них и платят :)

vikwlad 31 июля 2018 | 13:05

Все убытки этим 6 компаниям возместят, как всегда, российские налогоплательщики. Вован не даст соврать.

mikhail_spb_ 31 июля 2018 | 12:07


Известно, что заказчик строительства этого моста один.
Почему говорят про "заказчиков"?

sergo_25_26 31 июля 2018 | 12:13

Весело живет рассея. Скоро Сомали и Венесуэла наложат...... санкции. Куба уже положила. Дожились и довставались с колен. Стадо оленей небритых.

deda_cuki_danki 31 июля 2018 | 12:30

sergo_25_26: Дебилушка , "рассея" положила с прибором на все санкции , а вот вы убогие уСраинцы бегите жопу мойте , так как шпилить вас будут даже папуасы Новой Гвинеи . БУГАГАГАГАГАААААА

poluputing 31 июля 2018 | 12:16

всё для россиянских пенсионеров. У них теперь больше возможностей посещать Крым и отдыхать как немецкие. Наконец то догнали поверженных?

hello_kitty 31 июля 2018 | 12:22

poluputing: не совсем: вот только железнодорожную часть достроят - так сразу и догонят...

seryj_wolk 31 июля 2018 | 12:24

Глиняноногие в очередной раз укрепились, и санкции, как и всегда им не страшны в момент наложения. А через месяц-другой начнут стонать: а нас то за что? И Искандеры уже не смеются, а еле сдерживат рыдания. Думаю и против черноморских портов рфии санкции не за горами. Вот уж покрепчают!

kvasoff 31 июля 2018 | 12:26

Евресоюз уже не тот. Ни на что не влияет

mercer57 31 июля 2018 | 12:33

Вован понтанулся перед братвой и выбросил на ветер 230 млрд. ведь первый же шторм в этом месте снесёт это недоразумение в Чёрное море. Привет русским пенсионерам ! Денег нет, но вы держитесь !

vladimir1_57 31 июля 2018 | 12:35

Европидорги наложили ссанции .. ГЫ-ГЫ

А мы на них наложили сранции )

hunterhead 31 июля 2018 | 13:16

vladimir1_57: "А мы на них наложили сранции )"

Что, опять себе в штаны наложили, vladimir1_57? :-D

(комментарий скрыт)

svoi216 31 июля 2018 | 12:45

А где там Орбан с Земаном? Мышей перестали ловить

snikkersnepper 31 июля 2018 | 12:48

Единственный заслуживающий внимания момент в этом апофигее дебилизма - это то, что Эхонько (а косвенно и ЕС) признало керченский завод Залив Россией.

Пс. Вам Роттенберг по ночам не снится, убогие? Вы ж только о нем и думаете.

nigelliri56 31 июля 2018 | 12:53

Да, однако, понты в 230 миллиардов. Я вот о чем подумал - если бы Россия жила в согласии со всем окружающим ее миром, то мост (или тоннель) через Берингов пролив уже давным давно был бы построен и, соответственно, построены были бы ж/д магистрали соединяющие Америку, Европу и Азию. Вероятно, нашлось бы достаточное количество инвесторов для такого строительства. А прокладка ж/д магистралей дала бы очень солидный толчок развитию тех территорий через которые они прошли бы, т.е. Чукотки, Сибири и Дальнего Востока. По-моему, в конце XIX века или в начале XX-го уже в тогдашней России существовали такие проекты. Но, видимо, теперь в России понты важнее какой-то экономики, даже на мост через Лену хрен забили из-за них.

(комментарий скрыт)

vsehporvem 31 июля 2018 | 13:08

КрымНаш! Это общеизвестный факт.

aallttoo 31 июля 2018 | 13:11

Ура!!!
Санкции РФ на пользу!
От санкций РФ только крепчает!
Больше санкций хороших и разных !!!
Расейские пенсы уже окрепли до изумления

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 26 июля Поздравить…

5 275 6 5572 26.07
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 295 6 23625 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нужен ли закон о пытках Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…

5 93 6 17126 24.07
Kтюрьмы, общество, законы, власть, мнения
Новости

Евросоюз ввёл санкции против компаний, участвовавших в строительстве моста в Крым Решение опубликовано в официальном журнале ЕС…

5 66 6 5976
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 101 6 9653 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 116 6 12643 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Президентские выборы прошли — можно! За политику последних лет теперь ещё раз заплатим мы все. Тут 2%, там до 65 лет, и раздавленные продукты, и коррупция на каждом чихе…

5 84 6 29607 24.07
Kналоги, пенсии, финансы, инфляция, экономика, власть, законы, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 121 6 13509 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 7772 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 291 6 33624 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 63 6 7854 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 57 6 7104 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 59 6 7459 30.07
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 11199 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Александр Гольц: Почему противостояние России и НАТО усилится Альянс планирует создать 70-тысячную группировку у российских границ. Для её сдерживания России придется призывать на службу резервистов…

5 52 6 13252 24.07
Kрф, нато, трамп, путин, общество, политика, мнения
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 53 6 7117 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения

Популярное за неделю

Новости

Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания трех сестер Хачатурян по делу об убийстве их отца Девушки не отрицают вину, говорят в правоохранительных органах…

5 5 6 117897
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 87 6 152638 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 67 6 16325 27.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва красная. Народ просто озверел от беспредела Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…

5 321 6 482887 29.07
Kполитика, митинги, кпрф, пенсии, общество, мнения
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 249 6 119959 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7149867
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3593561

Сегодня в эфире