Евросоюз расширил санкции в отношении России

На этот раз в список попали компании, участвовавшие в строительстве Крымского моста.

Евросоюз рассматривает возведение 19-километровой переправы через Керченский пролив как «ключевой символический шаг» России по закреплению контроля над аннексированным полуостровом. Строительство моста наносит ущерб территориальной целостности Украины, говорится в постановлении, опубликованном в официальном журнале Европейского союза. В связи с этим ограничительные меры вводятся против 6 компаний, причастным к проекту. Среди них «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга, которые ранее попали в «черный список» Соединенных штатов. Санкции Евросоюза предусматривают замораживание активов организаций, а также запрещают европейским компаниям предоставлять им какие-либо средства.

Между тем, заказчики строительства моста уже заявили, что ограничительные меры никак не отразятся на реализации проекта — он будет завершен в срок.

Автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто в середине мая. Строительство железнодорожной части переправы должно завершиться в следующем году. Стоимость проекта составила почти 230 млрд руб.