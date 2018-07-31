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12:00, 31 июля 2018

Треть российских компаний не готовы нанимать работников предпенсионного возраста

Треть российских компаний не готовы нанимать работников предпенсионного возраста. Об этом говорится в исследовании Института Адизеса, результаты которого опубликовал РБК.

При повышении пенсионного возраста 32 процента российских компаний будут нанимать работников старшего поколения только в случае их высокой квалификации. Еще столько же вообще не намерены трудоустраивать пенсионеров. 29 процентов респондентов готовы нанимать их только на рядовые должности. Оставшаяся небольшая часть компаний ответила, что им не важен возраст соискателей при приеме на работу.

Также работодателей спрашивали о том, как они поступают в том случае, когда сотрудник достигает предпенсионного возраста. Относительное большинство – чуть меньше трети – ответили, что единых правил для такого сценария нет и все зависит от конкретного сотрудника. Еще четверть респондентов заявили, что никогда не предлагают пожилым людям покинуть компанию, поскольку квалификация не зависит от возраста. Лишь 1 процент компаний признались в том, что всегда предлагают работникам старшего возраста уйти.

О повышении пенсионного возраста правительство объявило в июне. После этого в России начались многочисленные акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Комментарии

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mikhail_spb_ 31 июля 2018 | 12:04


Странно.
Ведь российское народонаселение приняло на работу на высшую должность пенсионера.

Кстати, с какого возраста начинается этот "предпенсионный возраст"?

ignachio 31 июля 2018 | 12:16

Когда некому работать, возьмут кого угодно. Когда много претендентов (мало рабочих мест) тогда выбирают по квалификации и перспективе долговременного сотрудничества. Конечно здесь молодые имеют преимущество и срок выхода на пенсию вообще не играет никакой роли.

ura_123 31 июля 2018 | 12:16

mikhail_spb_: С 64 лет...

stebinmaku 31 июля 2018 | 12:27

mikhail_spb_: "Кстати, с какого возраста начинается этот "предпенсионный возраст"?"
- - -
Он начинается где-то после 25 лет с момента регистрации на Эхе. А для начисления достойной пенсии нужно ежемесячно получать не менее 6 000 лайков..

timwlad79 31 июля 2018 | 12:32

mikhail_spb_: Странно.
Ведь российское народонаселение приняло на работу на высшую должность пенсионера.

Кстати, с какого возраста начинается этот "предпенсионный возраст"?
------------
Ну тут зависит от религиозной принадлежности и значит от интеллектуальных способностей.
Не хотят быть рабами дебильных евреев.
Господин Кобзон не высмеян как Брежнев.К примеру.
Смотря как навязывают дебильных со старческим маразмом евреев в начальники,все начинают шарахаться от такой деятельности.
Тоже самое касается и этого отца трёх взрослых дочерей у который юношеский максимализм воспротивился диктатуре власти денег рабовладельца отца.
Когда начинают тыкать в морду на основе отношений рабовладельца и раба,частое событие в протестантских конфессиях,то это приводит или к самоубийству жертвы или к казни рабовладельца.
Так и с фирмами где часто и густо дебил еврей на основе своего положения начинает диктовать рабовладельческие условия наёмным рабочим.
Смотрите новости из Израиля.
Евреи крошат друг друга именно на основе попыток навязать власть рабовладельца.
Так что там где правит махровая дедовщина,там всегда катастрофа.

tvitov66 31 июля 2018 | 12:04

Прально, мы - люди предпенсионного возраста должны составить здоровую конкуренцию заезжим гастарбайтерам в уборке дворовых территорий и даже на стройках #такпобедим

danko1 31 июля 2018 | 12:06

Треть компаний только честно ответила.
Поводов, которые к возрасту отношения не имеют, для отказов найдут.
Уже сейчас говорят, что многократно увеличат финансирование на переобучение.
Деньги попилят вне сомнения, но на кого они будут переучивать людей физического труда?

ura_123 31 июля 2018 | 12:14

Ну что сказать... Государство принимает антинародный закон и отряхивает руки,дальше дарагие раиссяне сами,сами,сами.

testmeter 31 июля 2018 | 12:15

"Треть российских компаний не готовы нанимать", а остальные две трети готовы не нанимать

sadda 31 июля 2018 | 12:23

В провинции и так высокий уровень безработицы, так что пожилым людям там мало что светит. В Москве и Питере возможно другая ситуация.

ed10075 31 июля 2018 | 12:33

Треть российских компаний не готовы нанимать работников предпенсионного возраста...
____________________________
Это очевидно, так как не каждый молодой работник может найти работу сегодня. Количество рабочих место катастрофически уменьшается, так как мы же ведь почти ничего не производим. Фабрики, заводы и комбинаты-гиганты сплошь позакрывались.

oxlomon 31 июля 2018 | 12:40

А, может, имело бы смысл устроить обмен кадрами с Испанией?
А то, говорят, что там четверть мóлодежи до 29 лет безработные. Так их сюда, к нам. А наших старперцев — на Иберийский полуостров: и мир посмотрят, и на пропитание зробят.

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