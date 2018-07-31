Мосгорсуд признал законным арест бывшего главы Московского СК генерала Александра Дрыманова

Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам взяток – крупном и особо крупном размере. Как сообщает РИА, один из эпизодов связан с получением миллиона долларов за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке «Итальянец».

По мнению следствия, Дрыманов получил из этой суммы пятую часть — 200 тысяч долларов. Генералу грозит до 22 лет лишения свободы. Он не признаёт себя виновным и намерен обжаловать решение суда.