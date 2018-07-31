Мосгорсуд признал законным арест бывшего главы Московского СК генерала Александра Дрыманова
Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам взяток – крупном и особо крупном размере. Как сообщает РИА, один из эпизодов связан с получением миллиона долларов за освобождение из СИЗО криминального авторитета Андрея Кочуйкова по кличке «Итальянец».
По мнению следствия, Дрыманов получил из этой суммы пятую часть — 200 тысяч долларов. Генералу грозит до 22 лет лишения свободы. Он не признаёт себя виновным и намерен обжаловать решение суда.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 31 июля 2018 | 12:11
Может, он брал эти деньги не с целью самообогащения, а чтобы затем отдать на благотворительность?
danko1 31 июля 2018 | 12:11
Как и ФСИН, ФСБ СК полностью преступная структура.
Бастрыкин, место которому давно на зоне за многочисленные преступления и который не мог не знать о преступлениях в своей структуре, по-прежнему возглавляет СК.
Но такую преступную систему всюду создал Путин. И ничего при нем не изменится.
Просто крысы-силовики сферы влияния делят и под раздачу попадают.
neon999 31 июля 2018 | 12:21
Вина за судебный произвол, с ментовскими пытками и тюремными убийствами лежит не только на руководстве "правоохранителей", но и на журналистах, таких как на ЭМ, которые вместо того, чтобы постоянно привлекать внимание
к государственному терроризму, пытаются замылить тему, отвлечь от нее внимание, и откровенно пиарить упырей организовавших этот беспредел. Кто их тянет за язык, говорить о "Мосгорсуде" об СК в таких выражениях, словно они
заняты поддержанием правопорядка ?
svoi216 31 июля 2018 | 12:24
Самый надежный путь угробить государство это доверить управлять им ворам. Что ни день то новый высокопоставленный вор
ed10075 31 июля 2018 | 12:29
Потрясающая избирательность клептократической Фемиды. То, что икриминировано Дрыманову, является главной функцией всех правоохранителей (точнее - правоприменителей) поголовно.
У нее глаза не просто завязаны, они у нее напрочь отсутствуют. И своим карающим мечом она размахивает направо-налево, - на кого Бог пошлет.