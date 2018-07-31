Бывший глава предвыборного штаба Трампа сегодня предстанет перед судом по делу о банковских и налоговых махинациях

Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт сегодня предстанет перед судом по делу о банковских и налоговых махинациях. В суде не будет рассматриваться вопрос о предполагаемых связях Манафорта с Россией. Главной темой станет уклонение Манафорта от налогов и нечестно нажитое им состояние.

Обвинение заявляет, что в 2006 году доход Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов за лоббирование интересов Партии регионов. В частности, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов долларов.