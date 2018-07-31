Бывший глава предвыборного штаба Трампа сегодня предстанет перед судом по делу о банковских и налоговых махинациях
Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт сегодня предстанет перед судом по делу о банковских и налоговых махинациях. В суде не будет рассматриваться вопрос о предполагаемых связях Манафорта с Россией. Главной темой станет уклонение Манафорта от налогов и нечестно нажитое им состояние.
Обвинение заявляет, что в 2006 году доход Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов за лоббирование интересов Партии регионов. В частности, он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 30 миллионов долларов.
Комментарии2
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point3d 31 июля 2018 | 11:38
Все никак не срастется у либерастов с обвинением Трампа :))))))
ostapbey 31 июля 2018 | 11:52
point3d: сросся с Януковичем на четыре ДЭ:::
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.В преддверии судебного процесса над бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом «Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода"» (RFE/RF) рассказывает об эффективной работе этого американского политического эксперта и консультанта на Украине. Данные факты могут всплыть и на предстоящем суде в Вашингтоне, несмотря на то что первый процесс касается только финансовых преступлений господина Манафорта.
31 июля начнется судебный процесс над Полом Манафортом, бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа. Его обвиняют в финансовых преступлениях, несоблюдении американского закона об иностранных агентах, даче ложных показаний, сокрытии информации о счетах в иностранных банках и т. п. (в общей сложности по 37 пунктам) в период работы на бывшего президента Украины Виктора Януковича и Партию регионов. В преддверии этого суда «Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода"» со своими комментариями публикует переданные адвокатами господина Манафорта материалы, которые раскрывают обстоятельства его деятельности на Украине в 2000-х годах.