Арестованный глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил голодовку в СИЗО «Лефортово

Таким образом он протестует против недопуска к выборам на пост главы района, а также против того, что к нему не пускают адвоката. Об этом ТАСС сообщили в ОНК Москвы.

Шестун находится под арестом с 14 июня. Против него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжкого ущерба. Речь идёт о выделении земельного участка. Шестун вину не признаёт. Он считает уголовное дело следствием конфликта с губернатором Подмосковья и администрацией президента.