Заместитель директора ФСИН извинился перед заключённым Евгением Макаровым, которого пытали в ярославской колонии
Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключённым Евгением Макаровым, которого пытали в ярославской колонии. «Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову, его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», — заявил Максименко в эфире радио «Говорит Москва».
Чиновник пообещал, что все сотрудники колонии, которые участвовали в избиении Макарова, будут наказаны и уволены. «Наша служба должна быть открытой. Мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — добавил Максименко.
Комментарии13
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sensei54 31 июля 2018 | 11:35
А до этого ты где был, орёл?
danko1 31 июля 2018 | 11:38
sensei54: Какое лицемерие.
Можно подумать, что это единственный случай, а не повседневность гестаповцев ФСИН, когда практически ежедневно до смерти избивают.
efilika 31 июля 2018 | 11:47
sensei54: только после скандала. Когда все "вылезло" на всеобъемлющий обзор.
danko1 31 июля 2018 | 11:49
efilika: Сейчас каждый день сообщают о смерти заключенных.
Но утихнет этот шум после обнародования Новой через месяц.
Да и говорят об этом только в интернете и нескольких свободных пока СМИ.
На ЦТ тишина по этому поводу, а значит для населения всё в порядке, ничего и нет.
mikhail_spb_ 31 июля 2018 | 11:37
Может ли гулаговский вертухай испытывать чувство стыда, если у них нет ни стыда, ни совести, ни нормальных человеческих чувств?
zor 31 июля 2018 | 11:44
mikhail_spb_: -Принесли извинение убитому перед смертью ?
-Да
-Это хорошо!
jamba 31 июля 2018 | 11:41
Как любил повторять мой отец: "Пока пи.....й не дашь, извинений не допросишься";)))))))))))
rom8883 31 июля 2018 | 11:42
Сдаётся мне, что руководство не только знало, но и руководило этими пытками.
stas12006 31 июля 2018 | 11:45
придётся тогда всех вообще полностью уволить что ли?
он думает , что говорит вообще?
vasya_von_smetankin 31 июля 2018 | 11:48
"Извинялся" и одновременно паяльник за спиной прятал...
Духовность - она такая... особенная, отечественно-патриотическая, в форме паяльников и бутылок.
kochar 31 июля 2018 | 11:48
Подарил свою почку и селезёнку и вдобавок купил заключённому дом на рублёвке.
Но это при условии выхода из мест не столь отдалённых.
ura_123 31 июля 2018 | 11:51
Слёзки крокодиловы... Можно подумать этот из ФСИН с неба свалился и прямо в начальники.
noxepy_7_40_ 31 июля 2018 | 11:56
Давайте представим себе такую ситуацию. Вот, все бравые выше отметившиеся комментаторы встречают вдруг на узкой дорожке гражданина Макарова, и его весёлых корешей. Как скоро исчезнут из лексикона комментаторов словечки типа "вертухаи", и на какой секунде они перестанут талдычить мантры о "гестапо", "гулагах", и прочем?