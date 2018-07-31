Заместитель директора ФСИН извинился перед заключённым Евгением Макаровым, которого пытали в ярославской колонии

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко извинился перед заключённым Евгением Макаровым, которого пытали в ярославской колонии. «Я хотел бы принести извинения гражданину Макарову, его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, совершили. Мне стыдно за этих сотрудников», — заявил Максименко в эфире радио «Говорит Москва».

Чиновник пообещал, что все сотрудники колонии, которые участвовали в избиении Макарова, будут наказаны и уволены. «Наша служба должна быть открытой. Мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — добавил Максименко.