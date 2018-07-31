«Исламское государство» взяло на себя ответственность за гибель четырёх туристов в Таджикистане

Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за гибель четырёх туристов в Таджикистане. Об этом сообщает портал SITE Intelligence, которая отслеживает заявления террористов в интернете.

29 июля автомобиль совершил наезд на группу из 7 велосипедистов. Четверо из них – двое граждан США, голландец и швейцарец скончались. Власти Таджикистана заявили, что четверо преступников, причастных к нападению, были убиты, ещё один задержан.

«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка