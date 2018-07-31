Движение по Ярославскому шоссе в районе Пушкино блокировано из-за обрушения пешеходного моста после ДТП
Движение по Ярославскому шоссе в районе Пушкино заблокировано в обе стороны из-за обрушения наземного пешеходного перехода после того, как в его опору въехал грузовик, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Сегодня в 10:15 в Пушкинском районе на 31 км автодороги М-8 «Холмогоры» водитель грузового автомобиля «Вольво» совершил наезд на балку надземного пешеходного перехода, в результате чего произошло его обрушение на проезжую часть», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Комментарии3
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andre_klimov 31 июля 2018 | 11:37
Так всё-таки: "на балку", то есть - негабарит, или "в опору", то есть - потеря управления?
ostapbey 31 июля 2018 | 11:45
andre_klimov: а может гастарбайтеры отрабатывают варианты как Иоганн Вайсс. На Газели.
Или как Макс Отт фон Штирлиц даже на Хорьхе (нынче Ауди)
Даже.
blindpew_33 31 июля 2018 | 11:58
andre_klimov: такое было как-то - самосвал с поднятым кузовом снёс пешеходный переход.
Возможно, и в этот раз так же.