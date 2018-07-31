Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил рост цен на бензин сменой правительства

По его словам, нефтяные компании просто воспользовались несколькими неделями перестановок в кабмине.

Прямо обвинять нефтяные компании в росте цен Дворкович, ранее курировавший энергетический комплекс, в интервью РБК не стал. При этом он сказал, что во время смены правительства отсутствовало четкое управление ожиданиями рынка. По словам бывшего вице-премьера, сгладить динамику цен было возможно, однако нефтяники решили реализовать потенциал роста стоимости бензина, в том числе, из-за опасений, что налоги могут повыситься. Между тем Дворкович отказался комментировать экстренные меры, принятые правительством. Он считает, что прошло еще слишком мало времени для их оценки.

Напомним, с января по май цены на бензин в среднем повысились почти на 8%, обогнав инфляцию в пять раз. Это вызвало митинги по всей стране. Новое правительство для остановки роста цен снизило акцизы и предоставило возможность вводить экспортные пошлины в 90% на нефтепродукты.

Между тем в ряде нефтяных компаний, в частности, в «Роснефти» объясняли рост цен на бензин девальвацией рубля и ростом мировых цен на нефть.