Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил рост цен на бензин сменой правительства
По его словам, нефтяные компании просто воспользовались несколькими неделями перестановок в кабмине.
Прямо обвинять нефтяные компании в росте цен Дворкович, ранее курировавший энергетический комплекс, в интервью РБК не стал. При этом он сказал, что во время смены правительства отсутствовало четкое управление ожиданиями рынка. По словам бывшего вице-премьера, сгладить динамику цен было возможно, однако нефтяники решили реализовать потенциал роста стоимости бензина, в том числе, из-за опасений, что налоги могут повыситься. Между тем Дворкович отказался комментировать экстренные меры, принятые правительством. Он считает, что прошло еще слишком мало времени для их оценки.
Напомним, с января по май цены на бензин в среднем повысились почти на 8%, обогнав инфляцию в пять раз. Это вызвало митинги по всей стране. Новое правительство для остановки роста цен снизило акцизы и предоставило возможность вводить экспортные пошлины в 90% на нефтепродукты.
Между тем в ряде нефтяных компаний, в частности, в «Роснефти» объясняли рост цен на бензин девальвацией рубля и ростом мировых цен на нефть.
Комментарии17
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sokal123 31 июля 2018 | 11:07
Говорит Дворкович смутно ,как и все едросовцы -жулики. Так надо.
danko1 31 июля 2018 | 11:11
sokal123: Резкий рост цен на бензин связан не со сменой правительства, а с узурпацией власти Путиным и его бандой и ненасытной жадностью вора Игоря Ивановича, кошелька путинского.
ostapbey 31 июля 2018 | 11:16
......Чем меньше людей, тем легче проскользнуть незамеченными. Если Ваше Величество не возражает, я решил провести сражение здесь. Здесь, маршал? Да, Ваше Величество. А что решил наш противник? Он нас полностью одобряет. Где вы разместите правый фланг? Слева. Слева. Чудесная мысль. А левый фланг - справа? Нет, сир, в центре. - Левый - в центре. - Аs it shоuld bе. Хитроумная диспозиция. Мы полностью дезориентируем противника...
ignachio 31 июля 2018 | 11:50
в «Роснефти» объясняли рост цен на бензин девальвацией рубля...........
Официальная девальвация рубля составляет 3% за год, о чем объявили народу Путин и Медведев.
evgen7512 31 июля 2018 | 11:57
ignachio: Чем больше объяснений взаимоисключающих, тем легче запутать тех, кого путиноиды приняли за массу буратин.
pro_hanov 31 июля 2018 | 11:08
Наконец-то всё нам объяснил Дворкович: не надо требовать смены правительства, тогда и цены не будут расти. Стабильное правительство - стабильные цены. Взять к примеру Венесуэлу - там правительство Мадуро давно сидит. Полная стабильность.
hz6691 31 июля 2018 | 11:08
Не так сели?
zurrog_ 31 июля 2018 | 11:51
hz6691: Нет. Пока не сели.
mikhail_spb_ 31 июля 2018 | 11:10
То есть без ежесекундного присмотра начальничков бензинщики тут же поднимут цены?
Выходит, без надсмотрщиков никак не обойтись?
oneoretwo 31 июля 2018 | 11:11
...чего бы исчо придумать для быдла про повышение цен на бензин ?
лапша про мировые цены на нефть уже плохо работает...
noxepy_7_40_ 31 июля 2018 | 11:12
Господи боже! Бензин дорожает потому, что нефть дешевеет. Кому это еще не понятно?!! Вы чего?
volodyav 31 июля 2018 | 11:15
с какой сменой?
zhrv 31 июля 2018 | 11:21
- "По его словам, нефтяники решили реализовать накопленный потенциал роста цен..."
А не проверить ли нам друга Аркашу в специализированном заведении?
Только уникальный чел, может найти в двукратном, если не трехкратном падении цен на нефть "накопленный потенциал роста"...
karachun 31 июля 2018 | 11:27
Цинизм запредельный.
consts 31 июля 2018 | 11:36
Да? А Президент на "прямой линии" с россиянами озвучивал совсем другую причину. Неужели Дворкович решил поправить президента?
ura_123 31 июля 2018 | 11:53
Кто то заметил перестановки в правительстве???
evgen7512 31 июля 2018 | 11:54
А до этого рост цен был потому что правительство не менялось. А вообще рост цен происходит по единственной причине: народ не может сменить ни правительство, ни президента, ни даже депутата. Вот и выходит, что прав был Маркс: есть они -- буржуазия, и есть мы - народ.