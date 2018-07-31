Z Архив новостей новости
5 17 6 1757
11:00, 31 июля 2018

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил рост цен на бензин сменой правительства

По его словам, нефтяные компании просто воспользовались несколькими неделями перестановок в кабмине.

Прямо обвинять нефтяные компании в росте цен Дворкович, ранее курировавший энергетический комплекс, в интервью РБК не стал. При этом он сказал, что во время смены правительства отсутствовало четкое управление ожиданиями рынка. По словам бывшего вице-премьера, сгладить динамику цен было возможно, однако нефтяники решили реализовать потенциал роста стоимости бензина, в том числе, из-за опасений, что налоги могут повыситься. Между тем Дворкович отказался комментировать экстренные меры, принятые правительством. Он считает, что прошло еще слишком мало времени для их оценки.

Напомним, с января по май цены на бензин в среднем повысились почти на 8%, обогнав инфляцию в пять раз. Это вызвало митинги по всей стране. Новое правительство для остановки роста цен снизило акцизы и предоставило возможность вводить экспортные пошлины в 90% на нефтепродукты.

Между тем в ряде нефтяных компаний, в частности, в «Роснефти» объясняли рост цен на бензин девальвацией рубля и ростом мировых цен на нефть.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

sokal123 31 июля 2018 | 11:07

Говорит Дворкович смутно ,как и все едросовцы -жулики. Так надо.

danko1 31 июля 2018 | 11:11

sokal123: Резкий рост цен на бензин связан не со сменой правительства, а с узурпацией власти Путиным и его бандой и ненасытной жадностью вора Игоря Ивановича, кошелька путинского.

ostapbey 31 июля 2018 | 11:16

......Чем меньше людей, тем легче проскользнуть незамеченными. Если Ваше Величество не возражает, я решил провести сражение здесь. Здесь, маршал? Да, Ваше Величество. А что решил наш противник? Он нас полностью одобряет. Где вы разместите правый фланг? Слева. Слева. Чудесная мысль. А левый фланг - справа? Нет, сир, в центре. - Левый - в центре. - Аs it shоuld bе. Хитроумная диспозиция. Мы полностью дезориентируем противника...

ignachio 31 июля 2018 | 11:50

в «Роснефти» объясняли рост цен на бензин девальвацией рубля...........
Официальная девальвация рубля составляет 3% за год, о чем объявили народу Путин и Медведев.

evgen7512 31 июля 2018 | 11:57

ignachio: Чем больше объяснений взаимоисключающих, тем легче запутать тех, кого путиноиды приняли за массу буратин.

pro_hanov 31 июля 2018 | 11:08

Наконец-то всё нам объяснил Дворкович: не надо требовать смены правительства, тогда и цены не будут расти. Стабильное правительство - стабильные цены. Взять к примеру Венесуэлу - там правительство Мадуро давно сидит. Полная стабильность.

hz6691 31 июля 2018 | 11:08

Не так сели?

zurrog_ 31 июля 2018 | 11:51

hz6691: Нет. Пока не сели.

mikhail_spb_ 31 июля 2018 | 11:10


То есть без ежесекундного присмотра начальничков бензинщики тут же поднимут цены?
Выходит, без надсмотрщиков никак не обойтись?

oneoretwo 31 июля 2018 | 11:11

...чего бы исчо придумать для быдла про повышение цен на бензин ?
лапша про мировые цены на нефть уже плохо работает...

noxepy_7_40_ 31 июля 2018 | 11:12

Господи боже! Бензин дорожает потому, что нефть дешевеет. Кому это еще не понятно?!! Вы чего?

volodyav 31 июля 2018 | 11:15

с какой сменой?

zhrv 31 июля 2018 | 11:21

- "По его словам, нефтяники решили реализовать накопленный потенциал роста цен..."

А не проверить ли нам друга Аркашу в специализированном заведении?
Только уникальный чел, может найти в двукратном, если не трехкратном падении цен на нефть "накопленный потенциал роста"...

karachun 31 июля 2018 | 11:27

Цинизм запредельный.

consts 31 июля 2018 | 11:36

Да? А Президент на "прямой линии" с россиянами озвучивал совсем другую причину. Неужели Дворкович решил поправить президента?

ura_123 31 июля 2018 | 11:53

Кто то заметил перестановки в правительстве???

evgen7512 31 июля 2018 | 11:54

А до этого рост цен был потому что правительство не менялось. А вообще рост цен происходит по единственной причине: народ не может сменить ни правительство, ни президента, ни даже депутата. Вот и выходит, что прав был Маркс: есть они -- буржуазия, и есть мы - народ.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 26 июля Поздравить…

5 275 6 5503 26.07
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Посольство РФ в США: Нового мы не услышали, убедились, что партнеры живут в иной реальности «Администрация Трампа выпустила так называемую Крымскую декларацию. Одна ее часть гласит следующее: «Соединенные Штаты призывают Россию уважать принципы, которых, как она заявляет, придерживается, и прекратить оккупацию Крыма»…

5 292 6 23396 26.07
Kкрым, сша, рф, политика, документы, события
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нужен ли закон о пытках Если эту статью сейчас вставить в Кодекс и начать ревностно применять, то у нас половина охранников сядет в камеры рядом с заключенными, и такую массу зэков будет просто некуда поместить и некому будет ее охранять…

5 93 6 16924 24.07
Kтюрьмы, общество, законы, власть, мнения
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 98 6 9167 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Сергей Цыпляев президент Фонда «Республика», член КГИ

Вопросы языкознания Сделает ли принятое решение Российскую Федерацию крепче и устойчивее? Нет. Можно ли это назвать мудрой национальной политикой? Однозначно нет. На ум приходит крылатая фраза: «Верещагин, не заводи баркас»...

5 116 6 12528 28.07
Kполитика, общество, языки, образование, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Президентские выборы прошли — можно! За политику последних лет теперь ещё раз заплатим мы все. Тут 2%, там до 65 лет, и раздавленные продукты, и коррупция на каждом чихе…

5 84 6 29567 24.07
Kналоги, пенсии, финансы, инфляция, экономика, власть, законы, общество, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Никаких запретительных намерений у нас нет и в помине Это услуга, удобная населению и способствующая развитию туристической отрасли. Речь о том, чтобы юридически защитить права и интересы потребителей от неквалифицированных и недобросовестных производителей этих услуг…

5 121 6 13501 26.07
Kрф, визы, законодательство, госдума, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 7745 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Владимир Познер журналист

Если ты хочешь что-то изменить, то должен сам что-то сделать для этого Скажу несколько грубовато – не надо писать в лифте. Если вы не хотите, чтобы там пахло. Это во всем, это не какие-то там – выйти на улицу, на демонстрацию и что-то сказать. Нет, это просто – делать свое дело…

5 291 6 33607 26.07
Kобщество, государство, рф, мнения
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер (по skype)

Мы же сейчас живём в цивилизованном мире и должны решить, животные мы или люди. Когда человек попадает за решетку, он не перестает быть человеком…

5 63 6 7847 25.07
#слушать 42:53 8читать ;смотреть $скачать 9.8 МБ
Блоги

Рязанские казаки собираются создать реестр «врагов народа» В реестр рязанские казаки намерены включать «сведения о лицах, исповедующих либеральные ценности или придерживающихся радикального западничества»...

5 59 6 7322 30.07
Kрязань, казаки, общество, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Отозвали из ГосДумы наш законопроект о необходимости аккредитации визовых центров Оставляем эту оголтелую кампанию на совести тех, кто ее организовал. Можем только посочувствовать гражданам, которых откровенно дезинформировали и запугали…

5 57 6 7101 28.07
Kполитика, визы, законодательство, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 59 6 7395 30.07
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Чеченец, который не хочет учить родной язык, не чеченец Государственная Дума приняла Закон о родном языке. Я поручал нашим депутатам в Госдуме включиться в обсуждение и подготовку проекта…

5 88 6 11194 25.07
Kчечня, языки, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Александр Гольц: Почему противостояние России и НАТО усилится Альянс планирует создать 70-тысячную группировку у российских границ. Для её сдерживания России придется призывать на службу резервистов…

5 52 6 13236 24.07
Kрф, нато, трамп, путин, общество, политика, мнения
Блоги

Рустам Курбатов директор школы

Надо ли русских детей учить нерусским языкам? Зачем учить язык, на котором не сдают Единого экзамена, говорят только в сельской местности и всё меньше и меньше людей? Это медленное вытеснение его, смерть его через несколько поколений

5 53 6 7112 27.07
Kязыки, образование, школы, чиновники, мнения

Популярное за неделю

Новости

Останкинский суд Москвы продлил на 72 часа срок задержания трех сестер Хачатурян по делу об убийстве их отца Девушки не отрицают вину, говорят в правоохранительных органах…

5 3 6 70804
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
То, что произошло в ярославской колонии, — это не ЧП, а норма. ЧП — это отсутствие пыток, обращение к зэку на вы или попытка помочь пожилому зэку, который поскользнулся, встать — вот это абсолютное ЧП…

5 87 6 152208 25.07
#слушать 46:34 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kвласть, общество, видео, сетевизор
Голосование
Согласны ли вы с тем, что пенсионный возраст повышать нельзя?
5 67 6 15892 27.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Москва красная. Народ просто озверел от беспредела Сколько людей пришло? Есть разные оценки, по моим около 20 000 человек. А сколько не дошло? Много. Почему? А всё очень просто…

5 320 6 479888 29.07
Kполитика, митинги, кпрф, пенсии, общество, мнения
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 250 6 119038 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7149767
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3593478

Сегодня в эфире