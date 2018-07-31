Заключенные восьмой Ярославской колонии объявили голодовку, они недовольны условиями содержания. Конфликт носит бытовой характер, сказал в эфире телеканала РБК уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Бабуркин сегодня посетит колонию N8. По данным информированного Источника «Интерфакса», среди отказавшихся от пищи — Евгений Макаров, который был переведен в колонию N8 из колонии N1 после того, как в СМИ попала видеозапись с его избиением сотрудниками колонии.