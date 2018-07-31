Заключенные восьмой Ярославской колонии объявили голодовку, они недовольны условиями содержания
Заключенные восьмой Ярославской колонии объявили голодовку, они недовольны условиями содержания. Конфликт носит бытовой характер, сказал в эфире телеканала РБК уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
Бабуркин сегодня посетит колонию N8. По данным информированного Источника «Интерфакса», среди отказавшихся от пищи — Евгений Макаров, который был переведен в колонию N8 из колонии N1 после того, как в СМИ попала видеозапись с его избиением сотрудниками колонии.
Комментарии7
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marinters 31 июля 2018 | 11:10
Редакторы, объясните, пожалуйста, зачем публиковать в ленте три раза одну и ту же новость? Для тех, кто не понял с первого раза?
drgonish 31 июля 2018 | 11:31
marinters:
Просто редакторы не рассчитывают, что посетили постоянно нажимают "refresh".
johnbmw Евгений Большаков 31 июля 2018 | 11:35
marinters: а Вы каждый раз заходя на сайт крутите ВСЮ ленту с самого начала? или с какого времени?
marinters 31 июля 2018 | 11:49
johnbmw:
На мобильной версии сайта новости отображаются за последний час. И за этот час эта новость была написана три раза. И такое у вас происходит не только с этой конкретно новостью, а постоянно. Бывает даже прямо через одну опять написано то же самое.
ihtamnet 31 июля 2018 | 11:25
Пацаны, вам пятки что ли не жалко?
drgonish 31 июля 2018 | 11:44
Ну, и где орды правозащитников? Где 48 иностранных деятелей культуры?
Может они там вообще все невиновные сидят?
raffal 31 июля 2018 | 11:59
drgonish:
Речь не о том, виновны или нет, это сказано в вердикте суда: виновнен. Речь о том, что наказание лишением свободы в любом случае не допускает пыток и издевательств. Это состав уголовного преступления уже тех, кто исполняет наказание.