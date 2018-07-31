Интернет-компании так и не начали исполнять требования «закона Яровой», вступившего в силу с начала июля. Он обязывает их хранить всю информацию пользователей в течение 6 месяцев и передавать ее по требованию госорганам.

В так называемом «пакете Яровой» до сих пор нет подзаконных актов, объясняющих, как именно и в какой форме интернет-компании должны хранить и передавать информацию правоохранительным органам. Эти инструкции должно было разработать правительство, однако они так и не были опубликованы. Без них организаторы распространения информации в интернете – к ним в частности относятся мессенджеры, форумы и социальные сети – так и не приступили к выполнению требований «Пакета Яровой», пишет РБК со ссылкой на источники. По информации одного из них, инструкции Министерство цифрового развития подготовит только к концу лета – сейчас документ проходит процедуру оценки в Минэкономики.

Между тем, с точки зрения Роскомнадзора, никаких дополнительных подзаконных актов не требуется. Об этом РБК сообщили в ведомстве. Там не знают, соблюдают ли компании предписания закона – никаких проверок пока не проводилось.

«Закон Яровой» был принят два года назад в рамках борьбы с терроризмом. Документ еще на стадии обсуждения вызвал шквал критики, в частности из-за масштабных затрат, необходимых для соблюдения его требований.