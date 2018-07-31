Интернет-компании так и не начали исполнять требования «закона Яровой», вступившего в силу с начала июля
Интернет-компании так и не начали исполнять требования «закона Яровой», вступившего в силу с начала июля. Он обязывает их хранить всю информацию пользователей в течение 6 месяцев и передавать ее по требованию госорганам.
В так называемом «пакете Яровой» до сих пор нет подзаконных актов, объясняющих, как именно и в какой форме интернет-компании должны хранить и передавать информацию правоохранительным органам. Эти инструкции должно было разработать правительство, однако они так и не были опубликованы. Без них организаторы распространения информации в интернете – к ним в частности относятся мессенджеры, форумы и социальные сети – так и не приступили к выполнению требований «Пакета Яровой», пишет РБК со ссылкой на источники. По информации одного из них, инструкции Министерство цифрового развития подготовит только к концу лета – сейчас документ проходит процедуру оценки в Минэкономики.
Между тем, с точки зрения Роскомнадзора, никаких дополнительных подзаконных актов не требуется. Об этом РБК сообщили в ведомстве. Там не знают, соблюдают ли компании предписания закона – никаких проверок пока не проводилось.
«Закон Яровой» был принят два года назад в рамках борьбы с терроризмом. Документ еще на стадии обсуждения вызвал шквал критики, в частности из-за масштабных затрат, необходимых для соблюдения его требований.
Комментарии13
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pro_hanov 31 июля 2018 | 11:04
Закон Яровой готовы исполнять казаки. Они составят на листке бумаги, без всякого там бесовского интернета список врагов народа, и пойдут погромы во славу Великого Нацлидера.
mikhail_spb_ 31 июля 2018 | 11:07
Нужно отменить этот дурацкий закончик, а принявших его подвергнуть наказанию как врагов страны и народа!
danko1 31 июля 2018 | 11:08
Преступный закон не Яровой, которая была толь ко курьером, доставившая его из АП в ГД, а психически больного маньяка Путина.
Этот закон вообще не имели права даже рассматривать, т.к. не было финансового обеспечения и технических решений для его исполнения.
То, что этот закон Конституцию нарушает, так это стало обычным при путинизме-фашизме.
testmeter 31 июля 2018 | 11:35
danko1: Зато сколько бабла наварили... на якобы "мерах по исполнению"
nikolaitschi 31 июля 2018 | 11:09
Сначала принимают закон, а потом читают его текст. Клево!
vasya_von_smetankin 31 июля 2018 | 11:11
Владимир Владимирыч говорил же, предупреждал, что этот ейный интернет - разработка ЦРУ, поэтому "интернет-компании" ясно на кого работают.
Енто всё прямой саботаж, вредительство, русофобия и троцкизм-ельцинизм в квадрате!
Вот писали наши предки письма при свечах, сидячи в лаптях и с лапшою в бородах, и хорошо же как было!
lenin3 31 июля 2018 | 11:16
vasya_von_smetankin: расстрэлять,нафиг,все интернет-компании за неисполнение законов мудрой Госдуры!...
drgonish 31 июля 2018 | 11:14
[Интернет-компании так и не начали исполнять требования «закона Яровой», вступившего в силу с начала июля. Он обязывает их хранить всю информацию пользователей в течение 6 месяцев и передавать ее по требованию госорганам.]
Российские интернет-компании - это вам не youtube. Хранить полгода текстовую информацию - это очень-очень сложно, и, скорее всего, невозможно..
[В так называемом «пакете Яровой» до сих пор нет подзаконных актов, объясняющих, как именно и в какой форме интернет-компании должны хранить и передавать информацию]
А в какой она поступает на ваши сервера?
Опять же, нет ни XML, ни JSON, ни других протоколов обмена данными, да?
drgonish 31 июля 2018 | 11:27
drgonish:
Данко, забери лайк обратно. Я ведь не над "законом Яровой" стебусь, :)
danko1 31 июля 2018 | 11:36
drgonish: А получилось именно так, что недостатки закона высмеиваете.
oneoretwo 31 июля 2018 | 11:17
...обязывает их хранить всю информацию пользователей в течение 6 месяцев и передавать ее по требованию...
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...мешкотары не хватает для хранения, ждут помощи "партнеров"...
point3d 31 июля 2018 | 11:41
Если дополнительных подзаконных актов не требуется, значит можно все скидывать в кучу как попало и пусть те кто хочет ищут там сами. И хрен что найдут.
vasyakirin 31 июля 2018 | 11:59
point3d: ну это не в ручную сортировать....
найдут!