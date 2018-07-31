Президент США заявил, что готов встретиться с президентом Ирана без всяких предварительных условий
Об этом Дональд Трамп заявил после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
Госсекретарь США Майк Помпео позже уточнил, что переговоры возможны только в случае, если иранские власти изменят отношение к собственному народу, откажутся от враждебного поведения и согласятся на сделку, которая реально предотвратит распространение ядерного оружия. Один из советников президента Ирана, в свою очередь сказал, что необходимое условие встречи – уважение к великой иранской нации и возвращение к ядерной сделке.
США в мае вышли из Соглашения по иранской ядерной программе и ввели санкции против республики.
Комментарии8
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olegleon 31 июля 2018 | 10:43
"США в мае вышли из Соглашения по иранской ядерной программе"
которое сами же ранее подписали. так что там про "не стоит даже бумаги"?
ukov 31 июля 2018 | 10:48
Трамп явно отхватит Нобелевку за укрепление мира.
Обамка будет в шоке!
tvitov66 31 июля 2018 | 10:49
olegleon: нам президент как у нас вЭдмедеФФ - уточка на веревочке у духовного лидера аятолла Али Хаменеи. Так что ТрампНАШ опять обгадится и кроме новых обвинений в предательстве ничего не получит
andre_klimov 31 июля 2018 | 11:20
olegleon:
А отчего бы не вспомнить - почему вышли? Аль боязно иранских "братьев по разуму" прогневать?
Умеет Трамп троллить - этого у него не отнимешь. "Пусть сам попоросит и - без всяких там условий..." :))
А европейцы прогнулись перед режимом аятолл - и разогнуться теперь вряд ли смогут пока у них голубо-левые политики у власти. Их теперь можно троллить как угодно.
gregor 31 июля 2018 | 10:44
Президент США заявил, что готов встретиться с президентом Ирана без всяких предварительных условий
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Вряд ли .., Максим Шевченко против .
art_ 31 июля 2018 | 10:52
без предварительных условий со стороны ?..
banyi3 31 июля 2018 | 10:58
А захотят ли с ним встречаться?
hiryrg 31 июля 2018 | 11:20
Зачем?