Президент США заявил, что готов встретиться с президентом Ирана без всяких предварительных условий

Об этом Дональд Трамп заявил после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Госсекретарь США Майк Помпео позже уточнил, что переговоры возможны только в случае, если иранские власти изменят отношение к собственному народу, откажутся от враждебного поведения и согласятся на сделку, которая реально предотвратит распространение ядерного оружия. Один из советников президента Ирана, в свою очередь сказал, что необходимое условие встречи – уважение к великой иранской нации и возвращение к ядерной сделке.

США в мае вышли из Соглашения по иранской ядерной программе и ввели санкции против республики.