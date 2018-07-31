Заключённые ярославской колонии №8 объявили голодовку. В ней участвуют около 10 осуждённых, в том числе, Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии №1. Основное требование – решение бытовых проблем. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомлённый источник.

Пресс-служба ФСИН сообщает, что причиной голодовки стало требование создания льготных условий отбывания наказания.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что сегодня приедет в колонию, чтобы разобраться в том, что там происходит.