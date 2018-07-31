Заключённые ярославской колонии №8 объявили голодовку
Заключённые ярославской колонии №8 объявили голодовку. В ней участвуют около 10 осуждённых, в том числе, Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии №1. Основное требование – решение бытовых проблем. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомлённый источник.
Пресс-служба ФСИН сообщает, что причиной голодовки стало требование создания льготных условий отбывания наказания.
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что сегодня приедет в колонию, чтобы разобраться в том, что там происходит.
Комментарии10
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olegleon 31 июля 2018 | 10:39
"требование создания льготных условий отбывания наказания. "
точно! переквалифицировать колонию в санаторий.
hz6691 31 июля 2018 | 10:42
olegleon: Из пыточной - в колонию
olegleon 31 июля 2018 | 10:47
hz6691: ну да. посуда только фарфоровая и именная, телевизор 3D, ....
dataan 31 июля 2018 | 10:51
olegleon: Вот вот. Одно дело пытки, а другое комфортное пребывание на зоне. Так что тут у зэков ничего не пройдет, пусть голодают.
nelibermot19 31 июля 2018 | 10:49
Через дня 2-3 уже с голодными обмороками начнут увозить в больничку, а всё потому, что не купили книжку Сенцова "185 дней сухой голодовки" (в соавторстве с Надией)
alexey_x 31 июля 2018 | 11:23
hz6691: Ну если бы их преступления касались бы Вас, то текст коммента был бы иной
post_v 31 июля 2018 | 10:45
заключенные, видимо, просто потребовали то, что им положено
по мнению начальства ИК - заключенные обнаглели и требуют льгот и поблажек
в этом вся специфика российского режима - если гражданин требует то, что ему положено по закону, то он экстремист
olegleon 31 июля 2018 | 10:50
post_v: им положен срок за совершённые преступления. и можно поверить, что человек оступился один раз, но поверить в то, что он 5 раз "оступился" ....
и что ты ответишь тому большинству граждан, которые требуют от власти чтобы их не грабили, не избивали, не обворовывали?
rips4 31 июля 2018 | 10:47
Конечно, они забурились, что бы в комфорте, ничегонеделая, коротать срок, с чифирком, кайфом, жри да спи... А тут комссии, и пришлось реал но в буре сидеть. Произвол прям!))
vea4ek 31 июля 2018 | 10:51
Это как Белых сетовал на судьбу, что в хате нет 4К телевизора.