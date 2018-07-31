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10:30, 31 июля 2018

Заключённые ярославской колонии №8 объявили голодовку

Заключённые ярославской колонии №8 объявили голодовку. В ней участвуют около 10 осуждённых, в том числе, Евгений Макаров, которого пытали в ярославской колонии №1. Основное требование – решение бытовых проблем. Об этом «Интерфаксу» сообщил осведомлённый источник.

Пресс-служба ФСИН сообщает, что причиной голодовки стало требование создания льготных условий отбывания наказания.
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что сегодня приедет в колонию, чтобы разобраться в том, что там происходит.

Комментарии

10

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olegleon 31 июля 2018 | 10:39

"требование создания льготных условий отбывания наказания. "
точно! переквалифицировать колонию в санаторий.

hz6691 31 июля 2018 | 10:42

olegleon: Из пыточной - в колонию

olegleon 31 июля 2018 | 10:47

hz6691: ну да. посуда только фарфоровая и именная, телевизор 3D, ....

dataan 31 июля 2018 | 10:51

olegleon: Вот вот. Одно дело пытки, а другое комфортное пребывание на зоне. Так что тут у зэков ничего не пройдет, пусть голодают.

nelibermot19 31 июля 2018 | 10:49

Через дня 2-3 уже с голодными обмороками начнут увозить в больничку, а всё потому, что не купили книжку Сенцова "185 дней сухой голодовки" (в соавторстве с Надией)

alexey_x 31 июля 2018 | 11:23

hz6691: Ну если бы их преступления касались бы Вас, то текст коммента был бы иной

post_v 31 июля 2018 | 10:45

заключенные, видимо, просто потребовали то, что им положено
по мнению начальства ИК - заключенные обнаглели и требуют льгот и поблажек

в этом вся специфика российского режима - если гражданин требует то, что ему положено по закону, то он экстремист

olegleon 31 июля 2018 | 10:50

post_v: им положен срок за совершённые преступления. и можно поверить, что человек оступился один раз, но поверить в то, что он 5 раз "оступился" ....
и что ты ответишь тому большинству граждан, которые требуют от власти чтобы их не грабили, не избивали, не обворовывали?

rips4 31 июля 2018 | 10:47

Конечно, они забурились, что бы в комфорте, ничегонеделая, коротать срок, с чифирком, кайфом, жри да спи... А тут комссии, и пришлось реал но в буре сидеть. Произвол прям!))

vea4ek 31 июля 2018 | 10:51

Это как Белых сетовал на судьбу, что в хате нет 4К телевизора.

(комментарий скрыт)

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