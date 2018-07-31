30 процентов российских компаний не готовы принимать на работу людей старшего возраста

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследования Института Адизеса. Это международная консалтинговая компания в области менеджмента. Вопрос задавался в двух вариантах: «При нынешнем пенсионном возрасте» и «В случае его повышения». Вне контекста пенсионной реформы 40 процентов участников опроса сказали, что могут принять на работу людей, которым осталось 5 лет до пенсии, только в случае высокой квалификации. 23 процента готовы трудоустраивать таких сотрудников только на рядовые должности.

В случае повышения пенсионного возраста предпочтения работодателей изменились незначительно. В опросе приняли участие 160 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса и основных российских регионов.