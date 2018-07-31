30 процентов российских компаний не готовы принимать на работу людей старшего возраста
Об этом сообщает РБК, ссылаясь на исследования Института Адизеса. Это международная консалтинговая компания в области менеджмента. Вопрос задавался в двух вариантах: «При нынешнем пенсионном возрасте» и «В случае его повышения». Вне контекста пенсионной реформы 40 процентов участников опроса сказали, что могут принять на работу людей, которым осталось 5 лет до пенсии, только в случае высокой квалификации. 23 процента готовы трудоустраивать таких сотрудников только на рядовые должности.
В случае повышения пенсионного возраста предпочтения работодателей изменились незначительно. В опросе приняли участие 160 собственников и генеральных директоров компаний из сегмента крупного бизнеса и основных российских регионов.
Комментарии6
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olegleon 31 июля 2018 | 10:37
"а если нет разницы, то зачем платить больше?"
компания берёт на работу сотрудника, который должен выполнять определённый круг обязанностей. и если сотрудник, в силу возраста, не может их выполнять, то как заставить брать таких сотрудников? и надо ли заставлять??
tvitov66 31 июля 2018 | 11:03
olegleon: но раз накопительную часть за 4 года все равно свиолончелили, то не отдавать же из украденного честным трудом - пусть старики составляют конкуренцию гастарбайтерам
kochar 31 июля 2018 | 11:08
Глупые люди,глупый закон.
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"В обществе глупцов заражаются глупостью." Пьер Буаст
oneoretwo 31 июля 2018 | 11:14
...другими словами, 1/3 от всех руководителей открыто послали митю на три веселых буквы, впечатляет...
vpoiskahdna 31 июля 2018 | 11:16
А сейчас еще диспансеризацию введут за счет работодателя, и тогда предпенсионеры вообще работу не найдут.
consts 31 июля 2018 | 11:39
Как прекрасно будет работать 60-64 летним, например, монтажниками нефтеперерабатывающих, химических заводов, атомных электростанций и так далее!