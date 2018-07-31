Евросоюз ввёл санкции против компаний, участвовавших в строительстве моста в Крым. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС, сообщает «Интерфакс». В частности, под санкции попали две компании Аркадия Ротенберга – «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж». Обе они ранее уже были внесены в американский санкционный список.

Сам Аркадий Ротенберг числится в «чёрном списке» ЕС с июля 2014 года.