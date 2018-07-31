Евросоюз ввёл санкции против компаний, участвовавших в строительстве моста в Крым
Евросоюз ввёл санкции против компаний, участвовавших в строительстве моста в Крым. Решение опубликовано в официальном журнале ЕС, сообщает «Интерфакс». В частности, под санкции попали две компании Аркадия Ротенберга – «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж». Обе они ранее уже были внесены в американский санкционный список.
Сам Аркадий Ротенберг числится в «чёрном списке» ЕС с июля 2014 года.
Комментарии65
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ostapbey 31 июля 2018 | 10:33
А если мост на остров Русский перетащить, то будет ли послабление Роттенбергу??
Даже..
ukradennaya_pensiya 31 июля 2018 | 10:36
ostapbey: Пох на санкции. Фюрер компенсирует дружкам-олигархам из карманов терпил.
tvitov66 31 июля 2018 | 10:41
ukradennaya_pensiya: нам, людям предпенсионного возраста, ради величия нашей сверхдержавы никаких у нас украденных денег не жалко! #такпобедим
skuull 31 июля 2018 | 10:44
tvitov66: Ты свою пенсию в СССР зарабатывал, который благополучно развалился. Радовался, наверное, вот и соси брандспойнт без пенсии.
tvitov66 31 июля 2018 | 10:53
skuull: / Ты свою пенсию в СССР зарабатывал
Ватан, в 1991г, когда КГБ свергли законного президента и развалили СССР мне было всего 25 лет, так что купи себе отечественные счеты, раз комплюктером иносранного производства пользоваться не научился
dataan 31 июля 2018 | 11:01
А пиндосы, тем временем, заключили новый договор между НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA), на поставку в США еще шести ракетных двигателей РД-180 :)))
ostapbey 31 июля 2018 | 11:05
dataan: думаешь долетят они до Воронежа? Все шесть??
И ни в один двигатель ты датчик кувалдой не вколотил другой стороной?
Так тыж русофоб!!!
Вражина даже..
blahovdav 31 июля 2018 | 11:12
dataan: А пиндосы, тем временем, заключили новый договор между НПО "Энергомаш" и United Launch Alliance (ULA), на поставку в США еще шести ракетных двигателей РД-180 :)))\\\ То есть путлеровские свиньи поддерживают торговлю тело.. двигателями гулящей бабы по имени Рашка с пособниками терроризма??? Фууу, как не скрепно.... А чего соляру сукогитлеру в 42 не продавали?? Бабло же самое главное у рашкованских поцреотов??
ukov 31 июля 2018 | 10:45
Евросоюз ввёл санкции против компаний, участвовавших в строительстве моста в Крым
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как-то буднично...
нужно вводить санкции против самого Крымского моста!
1) не рисовать его на картах
2)засекретить технические данные по мосту
3)продолжать пересекать Керченский пролив только на пароме
3)
vargor 31 июля 2018 | 10:53
ukov: не рисовать его на картах...продолжать пересекать Керченский пролив только на пароме...
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Ха-ха! Да, пусть враги подчеркнут этим своё бессилие и глупость))
kryimzdick 31 июля 2018 | 10:53
vargor: чьи враги?
snikkersnepper 31 июля 2018 | 10:56
ukov:
Ну, рисовать-не рисовать, а для того же гуглмапса он по сей день Крiмский мiст.
andre_klimov 31 июля 2018 | 11:25
ukov:
Без всяких санкций - европейские страховые компании просто не будут перестраховывать грузовые перевозки по мосту. Значит, цена страховки в российских страховых - вырастет. Впрочем - вырастет она в любом случае, ибо это "чьи надо" страховые компании.
venezianez49 31 июля 2018 | 11:35
ukov:
Зачем на пароме ? Он ведь тоже пересекает воображаемую (бывшую) границу незаконно.
Пускай каждый ЕСовец добирается до Крыма после оформления российской визы исключительно - вплавь.
zolingen 31 июля 2018 | 11:54
venezianez49: А что, есть желающие туда добираться?
timwlad79 31 июля 2018 | 11:14
ukradennaya_pensiya: Пох на санкции. Фюрер компенсирует дружкам-олигархам из карманов терпил.
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Ну вообще то ostapbey говорит про то,что надобен ищё мост или туннель на остров Сахалин.
Так что всем работы хватит .
И к тому же,НАТО и частные компании больше не могут более обеспечивать безопасность пиратсвующим корпорациям.
И так,экспорт из Евросоюза и США падает,Евро и доллар дорожают,сбыта продукции нет,прёт дороговизна связанная с неурожаем и сокращением экспорта.
Так что это Евросоюз и США себе санкции объявили.
Рабы то прибывшие в Евросоюз бунтовать будут.
Всё как в древнеи Риме,варвары разрушили мир по причине того что сам Рим стал варваром .
Мдааа. Западный крестоносец ростовщик пират и убийца наёмник по религии никогда не станет хозяином.
ostapbey 31 июля 2018 | 11:22
timwlad79: зато он гимнастку любит.
А в ее честь машину назвал.
Правда не Мерседес.
Но тоже.
Даже..
a_and_ts Александр Симо 31 июля 2018 | 11:36
ukradennaya_pensiya: Терпилы столько не имеют. С них уже все содрали, а новое зарабатывать охоту убили.
slovoidelo199 31 июля 2018 | 11:49
ostapbey: //А если мост на остров Русский перетащить, то будет ли послабление Роттенбергу?? //
начинайте перетаскивать: а там и видно будет.
Может быть...
testmeter 31 июля 2018 | 10:33
Мы строили-строили и наконец построили... Уря-я-я!!!
tvitov66 31 июля 2018 | 10:43
testmeter: дык построили только автомобильный ... и то так качественно, что грузовой транспорт до сих пор не пускают, а на жд мост ещё два раза украдут
dataan 31 июля 2018 | 10:56
estamp: Точно. Особенно когда мост успешно строится. У них же от этого свербит в одном месте. Вот они и беснуются. :))
olegleon 31 июля 2018 | 10:34
компании, которые уже были под санкциями, попали по второму кругу. Ротенберг не пострадает, а вот работяги... но ЕС будет врать, что ничего не имеет против простых россиян
testmeter 31 июля 2018 | 10:41
olegleon: ЕС также нужно "не иметь ничего против" ихтамнетов, добровольно заблудившихая в отпуске в Крыму и на Донбассе? Ведь они ничего плохого не делали - просто на ипотеку зарабатывали...
vargor 31 июля 2018 | 10:57
testmeter: ЕС также нужно "не иметь ничего против" ихтамнетов, добровольно заблудившихая в отпуске в Крыму и на Донбассе
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О чём речь? Вы там, в своих иллюзиях и под воздействием брехни из бандеровского зомоящика совсем оторвались от реальности. Лучше сами, лично посетите Крым, прокатитесь по Крымскому мосту и развейте все свои галлюцинации. Вам понравится!))
ura_123 31 июля 2018 | 12:01
vargor: Кататься по кримскому мосту,туда-сюда?
Странные у тебя удовольствия.
skuull 31 июля 2018 | 10:47
olegleon: А что для рабочих изменится, как строили так и будут строить...
Что у " Мостотреста" десять контрактов в Европе заморозили?
ЕС-молодцы, когда мост строили техникой помогали и санкции не вводили, а как построили-ввели, чтобы кто-то все шаровары с радости обосцал, крича " весьмирсхохлами"))))
yuriykyvich 31 июля 2018 | 11:21
olegleon: А "рабояги" то тут с какого конца? А, понимаю, потери ротенбергов-тимчкеуов-ковальчуков будут компенсиоваться из карманов "работяг" и всех остальных жителей России.
tks 31 июля 2018 | 10:34
Дай Бог - и до активов этой Нечисти доберутся.
olegleon 31 июля 2018 | 10:45
tks: зря ты так про рабочих. они то тебе что плохого сделали?
tks 31 июля 2018 | 11:11
olegleon: Ротенберги рабочие?
При чём тут рабочие, уважаемый?
kochar 31 июля 2018 | 11:05
tks: Отберут и заморозят лет на 100, а нам всё равно не шыша.
Здесь надо отбирать у казнокрадов.
y3emen1 31 июля 2018 | 10:34
вопиющая несправедливость,как можно так обижать вовины кошельки
echo_shar 31 июля 2018 | 10:38
А еще нужно ввести санкции против компаний, поставляющих лекарства в Крыммм! Пускай все передохнуть!!! )))
testmeter 31 июля 2018 | 10:46
echo_shar: "против компаний, поставляющих лекарства" ///
Это уже дело Путина и компании. Иностранные лекарства уже запретили, а также сыры и помидоры бульдозером давили. Контрсанксии-с
askold_rurik 31 июля 2018 | 11:00
echo_shar: А еще нужно ввести санкции против компаний, поставляющих лекарства в Крыммм!
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Лучше ввести санкции против тех компаний, которые лечат Кобзонна и Газманова.
ostapbey 31 июля 2018 | 11:07
echo_shar: ввести?? Так Путин же и введет.
По просьбе же тебя, босяка, Путин и гусей давит и сыр с крабом.
Лекарства Путину давануть, что тебе портянку переобуть с правой ноги на левую.
Даже..
shoorah 31 июля 2018 | 11:45
echo_shar: Для справки. Лекарство, которое в Москве стоит 270 рублей, в Крыму я покупал за 630. Тоже англичанка гадит? А крымчане массово везут лекарства из Украины.
nikvol 31 июля 2018 | 10:42
Нужно закрыть рынок для европейских автомобилей и посмотреть на реакцию.
pavelmistery 31 июля 2018 | 10:46
nikvol: А если подействует, отказаться от всего европейского и вернутся в 19 век. Пусть увидят насколько крепок русский дух!
vargor 31 июля 2018 | 10:59
pavelmistery: отказаться от всего европейского
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В смысле, отказаться от импорта и всё производить самим? Хороший совет. Жаль гайдаровщина пошла в начале 90-х не по этому пути, а по пути спекуляции заграничными товарами не строя собственных производств по примеру Китая.
kapitankolbaskin 31 июля 2018 | 11:08
vargor: а вова много производств настроил за 18 лет?
pavelmistery 31 июля 2018 | 11:19
vargor: Китай не создавал своего, он просто копировал западные технологий, то есть попросту воровал. А чтобы успешно воровать, они разрешали им торговать в Китае.
Вы хотите воровать или, как некоторые европейские страны, самим научится? )
yuriykyvich 31 июля 2018 | 11:27
vargor: И при чем здесь Гайдар, он то и Премьером никогда не был, а из правительства его ушли 2 1992 году. Дык и в СССР могли только делать плохонькие копии импортных товаров, за немногим исключением продукции ВПК.
Кстати, а что мешало Путину развивать собственное производство, ведь при нем заводов "отверточной сборки" понастроено было немерено.
a_and_ts Александр Симо 31 июля 2018 | 11:46
yuriykyvich: Так про продукцию ВПК, принято говорить, т.к. сравнить ее не представляется возможным.
shoorah 31 июля 2018 | 11:48
vargor: В смысле, отказаться от импорта и всё производить самим? Хороший совет.
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Давай, Зюганыч, топи за чучхе! А какое у Китая собственное производство? Айфон, что ли?
a_and_ts Александр Симо 31 июля 2018 | 11:44
nikvol: olegleon: Ну и сколько процентов этот российский рынок? В соврременном мире Россией можно вообще принебречь, Зато если ввести эмбарго на российское сырье, то мало не покажется.
vargor 31 июля 2018 | 10:49
Санкции и что? Крымский мост от их введения перестанет существовать? Нет! ну и чего тогда заниматься дуростью? бесполезная трата времени. Эти компании продолжат работу и начхать им на иноземные санкции.
speculyant 31 июля 2018 | 10:55
vargor: уже искандеры оссмеялись. Щас компании прочихаются.
testmeter 31 июля 2018 | 10:58
vargor: Спроси у них, начхать ли им. Лично Ротенберг с этого свой цимес безусловно получит. А вот работяги, мастера и и нженеры - этттт вряд-ли. Ничего, получат урок. Работать на бандитов и бандитское государство - это преступление-с. Такова твоя родина, сынок
varangian2011 31 июля 2018 | 11:42
vargor: Это плохая новость в том, что ЕС опять лезет в Крым, который по праву русский и ни к каким украм уже никогда не вернется. Но и хорошая она в том, что российское ворье получило очередной подсрачник.
a_and_ts Александр Симо 31 июля 2018 | 11:47
vargor: Работать то они могут, вот заработать не получится. А тем более заработанное потратить.
zolingen 31 июля 2018 | 11:59
vargor: ну-ну. А строить они будут палкой- копалкой и палкой- черпалкой?
snikkersnepper 31 июля 2018 | 10:51
Совершенно правильное решение. Введите санкции против 2000 человек, работавших непосредственно на стройке моста. Введите санкции против 200 000 (это очень приблизительное число) человек, работавших на смежных предприятиях, поставлявших металл или "запчасти" для моста (включая маленький ̶с̶в̶е̶ч̶н̶о̶й̶ аккумуляторный заводик некоего товарища П.А.Порошенко). Я понимаю, идиоты с ЭМ до сих пор уверены, что мост построил исключительно Роттенберг в одиночку. Но мы-то знаем, насколько реальность отличается от манямирка идиотов с ЭМ. Введите санкции против 100 000 севастопольцев, всего 2 дня назад радостно приветствовавших корабли "оккупанта". В принципе, есть более простой способ - написать себе на лбу "дебилы и фашисты", но вы же не ищите легких путей. Так что давайте - еще 140 миллионов неосанкченных человек осталось. Вперед!
ПС. Для полноты картины - в числе осчастливленных предприятий керченский завод "Залив". Завод, работающий в Крыму и дающий работу 2000 крымчан. В очередной раз за "оккупацию" почему-то наказывают самих "оккупированных"... Потому что гладиолус.
vladimir1_57 31 июля 2018 | 11:00
snikkersnepper: очередной раз за "оккупацию" почему-то наказывают самих "оккупированных"...
\\
Потому что они препятствуют расширению ЕС и не захотели жить как украинцы.
testmeter 31 июля 2018 | 11:02
snikkersnepper: Так и сделаем-с. А вы что думали - вам еще ложечку подать из чужой тарелки щи хлебать? А обеспечение оккупированных полностью лежит на совести оккупантов
askold_rurik 31 июля 2018 | 10:55
А против двух голландских компаний, которые принимали участие в строительстве, никакие санкции не вводят?
ly4_sveta 31 июля 2018 | 11:00
Когда построили - начались санкции. Может быть
сначала санкции, чтобы не строили? А после драки,
что кулаками-то махать, они и так все в шоколаде.
oneoretwo 31 июля 2018 | 11:06
...вот интересно, когда ес к разным вротенбергам применит 20 статью конвенции, они вручную будут "мосты" разбирать или как ?
andreyoo 31 июля 2018 | 11:08
А мне что интересно. Санкции вводят до выполнения каких-то условий. Ну например, до возврата Крыма Украине. А санкции за мост до выполнения каких условий ввели? До разборки моста?
И еще, почему если компания строит мост в Крым это плохо. А автомобильную дорогу Керчь-Симферополь или еще что в Крыму? А там же сейчас много что строится.
А если это крымские же компании? За участие в строительстве моста они попали под санкции. А за те же дороги или за ЖКХ?
snikkersnepper 31 июля 2018 | 11:34
andreyoo:
Там в списке ВАД, что как раз строит Тавриду и керченский завод Залив. Это Эхо дальше Роттенберга ничего не видит.
Вы думаете, людям, которые этим занимаются, знакомо слово "логика"?
Причем, как даже тут правильно сказали, санкции ввели уже после постройки а/д моста и при высокой готовности железнодорожного (там уже рельсы укладывать начали). За 4 года строительства, когда это хотя бы теоретически могло ему помешать - никто даже не почесался.
vblack 31 июля 2018 | 11:11
Хреново в Европе с бюрократией. Но в целом принцип "никто не забыт и ничто не забыто" они исповедуют, молодцы!
sbk 31 июля 2018 | 11:23
Да еще раз пенсионный возраст поднять - и всего делов.
cipherman2 31 июля 2018 | 11:34
турецко-арабские штаты ЕС зажигают!))
pulalala 31 июля 2018 | 11:39
Вротенберг получит от Вовы конфету.