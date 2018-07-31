Актеры фильма «Стражи галактики» написали открытое письмо в поддержку режиссера ленты Джеймса Ганна. Его отстранили от работы над третьей частью картины из-за старых оскорбительных сообщений в «Твиттере».

Актеры «Стражей галактики» были шокированы внезапным увольнением Джейма Ганна, и в этой ситуации выступают полностью на его стороне. Это следует из открытого письма, которое в своем «Инстаграме» опубликовал исполнитель главной роли Крис Пратт. В нем отмечается, что актеры не оправдывают шутки режиссера, ставшие причиной скандала, но надеются, что его восстановят в должности для съемок третьей части фильма.

Руководство The Walt Disney Studios приняло решение отстранить Ганна от работы 20 июля. Причиной послужили его «твиты», опубликованные в период с 2008 по 2011 год. В них режиссер шутил о жертвах смертельных болезней, теракте 11сентября, а также высказывался на тему педофилии, Холокоста и сексуального насилия – эти сообщения в Disney посчитали «неприемлемыми и несовместимыми с ценностями» студии. Сам Ганн отметил, что «твиты» были написаны несколько лет назад, и с тех пор он вырос как личность. Режиссер публично принес извинения за свои высказывания и удалил спорные сообщения.

Через несколько дней после увольнения Джейма Ганна на платформе Change.org была создана петиция в защиту режиссера. К настоящему моменту ее подписали более 300 тысяч человек.